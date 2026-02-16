¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¡¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¥¹¥¤¥¹·âÇË¤ÎNHKÀ¸Ãæ·Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï12¡¦8¡ó¡¡º£Âç²ñ½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡NHKÁí¹ç¤Ç14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¡¦ÆüËÜ¡ß¥¹¥¤¥¹¡×¡Ê¸å7¡¦30¡Ë¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬12¡¦8¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬16Æü¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï7¡¦8¡ó¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Î¥¹¥¤¥¹·âÇË¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¤Ï¡¢Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç14Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÌó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¤¿¡£³«ËëÏ¢ÇÔ¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥¤¥¹¤ÈÂÐ·è¡£ÀÜÀï¤ò7¡½5¤ÇÀ©¤·¡¢Âç²ñ½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÎÂç¤¤Ê¸ÞÎØ1¾¡¤Ë¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£