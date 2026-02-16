ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ëÉã¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶âÁ¬»ö¾ð¤òË½Ïª¡¡Ì¼¤Î¹ðÇò¤Ë¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
¡¡°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤¬½Ð±é¤¹¤ëABEMA¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¡Ê#106¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡õÈþ¾¯½÷¤¬Âç½¸¹ç¡ªºÇ¶¯¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤òÂç¸ø³«¡õ¿Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡ªSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÏÃÂê¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡©À¸ÅÄÅÍ¿¿»÷¤ÎÆüËÜ°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ãæ³ØÀ¸¤âÅÐ¾ì
¡¡±þÊçÁí¿ô3Ëü5000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡¦¤Û¤Î¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¼õ¾Þ¤«¤é¤ï¤º¤«2½µ´Ö¸å¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦¼¯»ùÅç¤Î¿Íµ¤¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÇÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤Î¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ëÊì¡¦¤Á¤¨¤ê¤µ¤ó¤ÈÉã¡¦Î´¹¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£Éã¡¦Î´¹¤µ¤ó¤ÏSNSÅê¹Æ¤Î»£±Æ¤äÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖSNSÅê¹Æ¤ÏËè²ó°áÁõ¤òÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°áÁõÂå¤¬¤³¤Î3¥ö·î´Ö¤Ç30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌë¤ªÁÚºÚ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÈ¾³Û¥·¡¼¥ë¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤·¤«»ä¤¬¤Ç¤¤ëÅØÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶âÁ¬»ö¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤«¤é¡Ö¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤â¥â¥Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Û¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÎø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¿Í¤¯¤é¤¤¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Éã¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±þÊçÁí¿ô1Ëü6000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£¡ÖÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤â¡ÖÅÍ¿¿¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡±à»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ø²¶¥¤¥±¥á¥ó¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¥â¥Æ´ü¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
