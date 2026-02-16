¥°¥ì¡¼¥ÈµÁÂÀÉ×¡¢¶¦±é¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡ÖÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥ì¡¼¥ÈµÁÂÀÉ×¡Ê67¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¡ÖUst¥é¥Â¥ª¡×¤Î¶¦±é¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÁÂÀÉ×¤ÈÀ¼Í¥¤ÎÆ£ÅÄÍ³Èþ»Ò¤¬Ï¢Ì¾¤Ç¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Î´Å·ªÂç²¦¤³¤È¡¢ËÅÄÂó¿Ã¤¬µÞÉÂ¤Ë¤è¤êÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤´°äÂ²¤Î¤´°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈ¤ËºÇ¤âÄ¹¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»äÃ£¤«¤é³§¤µ¤Þ¤Ø¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÄ¹Ç¯¡¢ÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÅÄ¤È¶¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ò³§¤µ¤Þ¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÅÄ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤ÎUst¥é¥Â¥ªÇÛ¿®¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢ÈÖÁÈ¤Ï½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²¹¤«¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
µÁÂÀÉ×¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÃç´Ö¤¬¤Þ¤¿¡Ä¡£ÀÚ¤Ê²á¤®¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤ä¤ß¡¢Æ£ÅÄ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£µÞ¤¹¤®¤ë¤è¡£Èá¤·¤¤¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£