¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÛÁ¥ÌÚÏÂ´î»á¡¡Æó³¬Æ²Ï¡¤¬£´¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡È¤µ¤ó¡ÉÉÕ¤±¡×
¡¡¸µ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×Áª¼ê¤ÎÁ¥ÌÚÏÂ´î»á¤¬£±£¶Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡££³¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æó³¬Æ²¡£¤³¤ì¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£³¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á¥ÌÚ»á¤Ï¡ÖÁ´Éô¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆó³¬Æ²¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò²òÀâ¡££Í£Ã¤Î±©Ä»¿µ°ì¤«¤é¡ÖÄ¹Ìî¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤ÎÁ¥ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤µ¤é¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Á¥ÌÚ»á¤ÏÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤Ç¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¤È¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤È£±Âç²ñ£³¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó³¬Æ²¤â£³¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ÇÊÂ¤ó¤À¡££±£¶Æü¤Ë¤Ï¾®ÎÓÎÍÐÒ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¿·¼ïÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£Á¥ÌÚ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇËÍ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡È¤µ¤ó¡ÉÉÕ¤±¤Ç¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¥á¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï¼è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£