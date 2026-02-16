ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Î½÷Í¥ºÊ¡¢ÃÂÀ¸ÆüÆ°²è¤¬»×¤ï¤ÌÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¡©¡ÈµÊ±ì¡É¤Ø¤Î»ëÀþ¤¬°ìÁØ¸·¤·¤¯
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ë¼¼ÆâµÊ±ìÁûÆ°¤Î¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï½÷Í¥¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃÂÀ¸ÆüÆ°²è¤¬»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¾ìÌÌ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤Ë¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¡©
¼¼ÆâµÊ±ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ì¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ø¿á¤¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¡£½êÂ°»öÌ³½êOA¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ºÇ¶á¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¡È¥¿¥Ð¥³±é½Ð¡ÉÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸«ËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ë»Ò¤¿¤Á¡Ä»£¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¡£HBD¡Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡Ë³§¡¢¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä»£±Æ¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£Thanks a lot¡ª¡ª¤ªÊÖ¤·¤ÏAHC¤Î¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¥í¥¦¥½¥¯¤ò¸ý¤Ë²Ã¤¨¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥í¥¦¥½¥¯¤ò¥±¡¼¥¤Ë»É¤·¤Ê¤¬¤éÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢Ìû²÷¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Ð¥³¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤ÏÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÎÁûÆ°Ä¾¸å¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ°²è¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¡Ö²áÅÙ¤Ê³ÈÂç²ò¼á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ÎÆ°²è¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤À¤±¡×¤È¤·¤Æ¡¢²á¾êÈ¿±þ¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ÎµÊ±ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±é½Ð¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î»öÎã¤È¤ÏÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¶á·ÝÇ½³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µÊ±ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ø¤Î¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º³ºÙ¤ÊÉ½¸½¤âÌäÂê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¡¦¶¦´¶¡Ù¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢2009Ç¯¤Î¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡ÁBoys Over Flowers¡Ù¤Ç¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Îº§Ìó¼Ô¤ËÊ±¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£2012Ç¯8·î¤Ë¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢2013Ç¯8·î¤Ë·ëº§¡£2015Ç¯3·î¤ËÂ©»Ò¤ò¡¢2024Ç¯12·î¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ä¹ª¤ß¤Ê¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ÇSNS¾å¤Ç¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤¤¡£