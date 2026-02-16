¡ÖÌ¤À®Ç¯ÀÅªºñ¼è¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¸µµð¿ÍÅê¼ê¤È¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎÌ¼¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Î11ºÐº¹º§¤ò½ËÊ¡¤¹¤Ù¤ÍýÍ³
¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¸µµð¿ÍÅê¼ê¤ÎÌ¼¤¬·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
°ìÉô¤Ç¤Ï·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±þ±ç¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ°·Á²øÊª¡×¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò
2·î15Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬°ìÈÌÃËÀ¤È¡¢Íè¤ë5·î16Æü¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Îº§Ìó¼Ô¤Ï11ºÐÇ¯¾å¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢2¿Í¤Ï5Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿®Íê¤È°¦¾ð¤òÃÛ¤¡¢É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï²¹¤«¤¯À¿¼Â¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢Èà½÷¤¬·ò¹¯ÌäÂê¤äÀ¤´Ö¤ÎÈãÈ½¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢11ºÐÇ¯¾å¤Îº§Ìó¼Ô¤È5Ç¯Á°¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÌ¤À®Ç¯¸òºÝ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°µ¿ÏÇ¡×¤Ê¤É¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï2003Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î22ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤À®Ç¯¤Îº¢¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÈà½÷¤Î³èÆ°¤È2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤³¤Î·ëº§¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤ä¸½¼ÂÆ¨Èò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¤â¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤ËÂÑ¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤È¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢2¿Í¤Î¡Ö11ºÐº¹¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö5Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Î½Å¤ß¤À¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¤³¤Î5Ç¯´Ö¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤Ê»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¢¤ëÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹¤ò´µ¤¤¡¢ÂÎ½Å¤Ï96kg¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ë³°¸«¤ÎÊÑ²½¤ä¤¦¤Ä¾É¾õ¡¢¤µ¤é¤Ë²ÈÂ²¤È¤ÎÉÔÏÂÀâ¤Ê¤É¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈà½÷¤Î¼ê¤òÎ¥¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤³¤½¤¬º§Ìó¼Ô¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿Êì¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤ÎÌ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄË¤ß¤òÊú¤¨¡¢¤à¤¯¤ß¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÌÛ¡¹¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎø¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤·´Ø·¸¤¬¾å²¼Åª¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÍÂ¸Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¸òºÝ´ü´ÖÃæ¡¢¼çÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
ÂÎ½Å¤ò40kgÂæ¤Þ¤Ç¸ºÎÌ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÅÚÂæ¤Ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·ÐºÑÅª¼«Î©¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö2026¥½¥¦¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÎ©¤Á¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤¬Èà½÷¤Î³èÆ°¤òË¸¤²¤¿¤ê¿´ÍýÅª¤Ë»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤íÁê¼ê¤¬¼«Âº¿´¤ò¹â¤á¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
²¿¤è¤ê¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËÊì¿Æ¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¡¢Éã¿Æ¤Ç¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÅê¼ê¤Î¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç²Î¼ê¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¼º¤¤¡¢¡ÖÈá·à¤ÎÌ¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î·ëº§¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤·¡¢²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¯²áÄø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÎÇ¯Îð¤Ï¸½Âå¤Ç¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁá¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÈà½÷¤¬°ÂÄê¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÈ¼Î·¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
Êì¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¿ËÞ¤Ç¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¡£¤½¤Î´ê¤¤¤òÌ¼¤¬º£¡¢³ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼þ°Ï¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ÎÁªÂò¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£Êì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ç¡¢Éã¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¡£Î¾¿Æ¤Ï2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤Ë¡¢Éã¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯2·î¤ËY-BLOOM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£