¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¸¤¾®²°¡×ÅÐ¾ì¥ì¥´¥°¥ëー¥×¤È¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤¬½é¥³¥é¥Ü¡£¥Õ¥¡¥ó¹Í°Æ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¾¦ÉÊ²½
¡¡¥ì¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¸¤¾®²°¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï12,980±ß¡£6·î1Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÍ½ÌóÈÎÇä¤ÎÆü»þ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¸¤¾®²°¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ä¡Ö¾ðÇ®¡×¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ëÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥ì¥´ ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤Î¥ì¥´ ¥»¥Ã¥È¡£¥ì¥´¥°¥ëー¥×¤È¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡ÊPeanuts¡Ë¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥Óー¥°¥ë¸¤¡Ö¥¹¥Ìー¥Ôー¡×¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤ò¹þ¤á¡¢75Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ìー¥Ôー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ì¥´ ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡964¥Ôー¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢À±¶õ¤Î²¼¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃçÎÉ¤¯¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¥¹¥Ìー¥Ôー¤Ï¡¢¼ó¤ÈµÓ¤¬²ÄÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ýー¥º¤ä»ÑÀª¤Ç¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÖ¤¤¸¤¾®²°¤Î¾å¤Ç¤ª¤Ê¤«¤Ë¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¾è¤»¤Æ¿²¤½¤Ù¤ë»Ñ¤ä¥ì¥´ ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿ー¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤òÂÇ¤Ä»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»Ñ¤Ê¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ýー¥º¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥áー¥¸
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥´ ¥Ó¥ë¥Àー¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢3D¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤ÆÀâÌÀ½ñ¤ò¥ºー¥à¤ä²óÅ¾¤µ¤»¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¿ÊÄ½¤òÊÝÂ¸¤·¡¢µÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¢¢¡Ö¥ì¥´ ¥Ó¥ë¥Àー¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥Úー¥¸
¥Õ¥¡¥ó¤Î¾ðÇ®¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ì¥´ ¥»¥Ã¥È
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿ºß½»¤Î¥ì¥´ ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ù¥Ã¥«ー»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥ì¥´¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¸ø¼°À½ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥ì¥´ ¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¼ÂºÝ¤Î¥ì¥´ ¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ½ÉÊ²½¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇä¾å¤Î°ìÉô¤¬ºî¼Ô¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç1ËüÉ¼°Ê¾å¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¸ø¼°À½ÉÊ²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢¢¡Ö¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§Robert Becker¡Ê¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ù¥Ã¥«ー¡Ë»á ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¥ì¥´¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¹¥Ìー¥Ôー¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥ì¥´ ¥Ö¥í¥Ã¥¯À½¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤â¹â¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥´ ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬ÍÑ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤«¤±¤Æ²ÈÂ²¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø±þÊç¤·¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼Â¸½¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬¸ø¼°¤Î¥ì¥´ ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯´ò¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥ì¥´¥°¥ëー¥× ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§Monica Pedersen¡Ê¥â¥Ë¥«¡¦¥Ú¥Ç¥ë¥»¥ó¡Ë ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¡Ö¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¸¤¾®²°¡×¤Ï¡¢¸ÄÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·ー¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À±¶õ¤Î²¼¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¾Æ¤¯¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÖ¤¤¸¤¾®²°¤â²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç1ËüÉ¼°Ê¾å¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¥ì¥´ ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤È¥ì¥´ ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â£¤êÊª¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°Éû¼ÒÄ¹¡§Scott Shillet¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥·¥ì¥Ã¥È¡Ë»á ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¥ì¥´¥°¥ëー¥×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢½é¤Î¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¸ø¼°¥ì¥´ ¥»¥Ã¥È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ì¥´ ¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¸¤¾®²°¡Û
À½ÉÊÈÖ¹æ¡§21368
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§18ºÐ°Ê¾å
¥µ¥¤¥º¡Ê´°À®»þ¡Ë¡§Ìó25¡ß17¡ß14cm¡Ê¹â¤µ¡ßÉý¡ß±ü¹Ô¡Ë
¥Ôー¥¹¿ô¡§964¸Ä
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§6·î1Æü
¢¨2·î14Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡ÚÍ½Ìó/ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦¥ì¥´ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡¦Á´¹ñ¤Î¥ì¥´ ¥¹¥È¥¢
¡¦¥ì¥´ Ç§ÄêÈÎÇäÅ¹¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯ ¥ì¥´ ¥¹¥È¥¢ ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
¡¦¥ì¥´¥é¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾ー¥È¡Ê¢¨Í½ÌóÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¦¥ì¥´¥é¥ó¥É¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡¦¥»¥ó¥¿ーÅìµþ¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡¦¥»¥ó¥¿ーÂçºå
¡¦Amazon¥ì¥´ ¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Á´¹ñ¤Î¥ì¥´ À½ÉÊ¼è¤ê°·¤¤Å¹&¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£