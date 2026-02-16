Æâ»³´ÆÆÄ¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ËÇï¼ê¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó±Ç²èº×¤Ç¸ø¼°¾å±Ç
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡ÛÂè76²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Æâ»³ÂóÌé´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤·¤Ó¤ì¡×¤¬15ÆüÌë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±éÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤â²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æâ»³´ÆÆÄ¤Î¸Î¶¿¤Î¿·³ã¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¼¤ò¼º¤Ã¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó±é¤¸¤ëÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ë³ëÆ£¤·¼«¿È¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤¹Êª¸ì¡£¤Û¤Ü¤»¤ê¤Õ¤Î¤Ê¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¾å±é¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡ÖËÍ¤ÎÀ¼¤ò³§¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÎÍ¾Çò¤¬Ë®²è¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Öº´¡¹ÌÚ¡¢¥¤¥ó¡¢¥Þ¥¤¥Þ¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¿Æâ»³´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤ò¡Ö¼«ÅÁÅªºîÉÊ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£