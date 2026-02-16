ÌäÂê»ù¤Î¡Èµï¾ì½ê¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¤ï¤¡¤ª¡Ä¡×¡¡ÅÅ·â²ò¸Û¸å¤Ë¡Ö¤¹¤Ç¤ËÊñ°ÏÌÖÉß¤«¤ì¤Æ¤ÆÁð¡×
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹³°Ìî¼ê¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥£¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤òÅê¹Æ¡£ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ä¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ïº£Ç¯¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È5Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å²ò¸Û¡£¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤â¤¦¤È¤·¤Æ¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤é¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁûÆ°¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨Ç¯Êð2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬»ÙÊ§¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ºÇÄãÇ¯Êð¤Î1Ç¯78Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¡£É¦¤òÄæ¤Ã¤¿»Ñ¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¡Êº¸¡Ë¤È¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¡Ê±¦¡Ë¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ä¤Ë¡Ö¤¬¤Ã¤Á¤ê´ÉÍýÂÎÀ©¡×¡Ö¤¹¤Ç¤ËÊñ°ÏÌÖÉß¤«¤ì¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¤ï¤¡¤ª¡¢¤ï¡¢¤ï¤¡¤ª¡Ä¡Ä¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ËË½¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ww¡×¡Ö°¤µ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë