ÅÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡×¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¥±¥¬¤ò¤µ¤»Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï15Æü¡¢ÃË¤ò¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤ÎÃÛÃÏÂç¶¶¤Ç¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Çµ¯¤­¤¿»ö¸Î½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß·Ù»¡´±2¿Í¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÎ­Ä¹Á³ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï15Æü¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤áÎ­ÍÆµ¿¼Ô¤òÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þ¡¢Àã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢Ë¡ÄêÂ®ÅÙ¤Î60¥­¥í¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£