£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Á¢ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÆæ¤ÎÂ¤ÎÄË¤ß¤¬ÂÓ¾õá×¿¾¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤Ç¤¹¡Ä¤¹¤ë¤È¡ØÄË¤¤¤Î¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤«¤é
¡ØÂÓ¾õá×¿¾¤Ç¤¹¤«¤éÄË¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ç¤¹¡Ä¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¡¢¸¶°ø¤òÆÃÄê¤Ç¤¤¿°ÂÅÈ´¶¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸¶°ø¤Ï²ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÄË¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤µ¤¡¡Á¡Á¤Ãµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡Á¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¸µµ¤¶Ì¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
