¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤¬£±£¶Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡££³·î£²£³Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ç£Í£Ã¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö£³·î£²£³Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤¬£·Ç¯È¾Ì³¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ÷´Ö¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£É÷´Ö¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î£·Ç¯È¾¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ï¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¥Û¥ó¥È¤Ë¡Ä¡×¤È¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤¿É½¾ð¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤È£±¥«·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¿åËÎ¥¢¥Ê¤â¡Ö¤Þ¤À·ë¹½¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è£±¥«·î°Ê¾å¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¶âÍËÆü¤ËÍè¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÍËÆü¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡££±¥«·î¤¬²á¤®µî¤Ã¤Æ¤âÉ÷´Ö¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ´¶È¸å¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤âÍ½¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡ªÁ´ÍËÆü¡¢À©ÇÆ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡É÷´Ö¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö»Ä¤ê£±¥«·î¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷´Ö¤¯¤ó£Ú£É£ÐÂ´¶È¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¤Ç¤¹¤«¡ÄÈá¤·¤¤¡×¡ÖÉ÷´Ö¤¯¤ó£Ú£É£ÐÂ´¶È¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ä¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡×¡Öµî¤êºÝ¤Þ¤ÇÉ÷´Ö¤é¤·¤¤²¹ÅÙ´¶¡×¡ÖÉ÷´Ö¤¯¤ó£Ú£É£ÐÂ´¶È¤Ï¾×·â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£