³Ë³«È¯ÌäÂê¤Î¶¨µÄ·èÎö¤Ç¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¤¥é¥ó¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë´ØÏ¢»ÜÀß¤ò¹¶·â¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬»Ù»ý¤òÅÁ¤¨¤ë¡¡ÊÆÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µîÇ¯12·î¡¢¥¤¥é¥ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ë³«È¯ÌäÂê¤Î¶¨µÄ¤¬·èÎö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë´ØÏ¢»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï15Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µîÇ¯12·î¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¾ðÊóÅö¶É¤¬¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¶·â»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³µ¡¤Ø¤Î¶õÃæµëÌý¤Ê¤É¤¬¸¡Æ¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¤ËÃæÅìÃÏ°è¤Ë2ÀÉÌÜ¤Î¶õÊì¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»öÅª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°ú¤¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï¹¶·â¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»ÑÀª¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç17Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Î¹â´±¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¼Ì»¤Î¥¯¥·¥å¥Ê¡¼»á¤¬¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
