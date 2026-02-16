¤±¤µ¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÇÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹¤¬Ãì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿±à»ù17¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þÈ¾¤¹¤®¡¢²£ÉÍ»Ô°ë»Ò¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¶á¤¯¤ÇÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹¤¬±à»ù17¿Í¤È½÷À­¿¦°÷1¿Í¡Ê50Âå¡Ë¤ò¾è¤»¤ÆÁö¹ÔÃæ¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¿¦°÷¡Ê50Âå¡Ë¤¬¤ï¤­Ê¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤È¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±à»ù17¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

½÷À­¿¦°÷¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¶Ê¤¬¤ë¤Ù¤­¸òº¹ÅÀ¤ò¶Ê¤¬¤é¤º¤ËÄ¾¿Ê¤·¤ÆÃì¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£