JCB¤¬¿·¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-POINT¡×³«»Ï--ºÇÂç20%´Ô¸µ¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«»Ï
¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¤Ï1·î13Æü¤«¤é¡¢²ñ°÷¸þ¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖOki Doki¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òºþ¿·¤·¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-POINT¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢JCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¿·µ¬Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¡Ú¿·µ¬Æþ²ñ¸ÂÄê¡ÛÂÐ¾ÝÍ¥ÂÔÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ¡×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¿·µ¬Æþ²ñ¸ÂÄê¡ÛÂÐ¾ÝÍ¥ÂÔÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ
¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-POINT¡×¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃù¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¤â¤Ã¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÆü¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡ÖJ-POINT¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×ÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë°û¿©Å¹¤ä¿Íµ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊØÍø¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤â¿·¤¿¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ô¸µÎ¨¤â½¾Íè¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºÇÂç10%¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
ºÇÂç10%´Ô¸µ¡¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
Æ±»þ¤Ë¡¢JCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¿·µ¬Æþ²ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¡Ú¿·µ¬Æþ²ñ¸ÂÄê¡ÛÂÐ¾ÝÍ¥ÂÔÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£»öÁ°¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×ÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢ÂÐ¾ÝÍ¥ÂÔÅ¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Î¤¦¤ÁºÇÂç10%¤ÎJ-POINT¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë´ü´ÖÃæ¡¢JCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¤ÈMyJCB¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÍ¥ÂÔÅ¹¤Ç¤ÎÍøÍÑ¶â³Û¤Î¤¦¤Á10%(ºÇÂç8,000±ßÊ¬)¤ÎJ-POINT¤òÉÕÍ¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÂç¡ÖJ-POINT¡×¤ò20%´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
¿·µ¬Æþ²ñÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëJCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖJCB ¥«¡¼¥É W¡×¡ÖJCB ¥«¡¼¥É W plus L¡×¡ÖJCB ¥«¡¼¥É S¡×¡ÖJCB¥´¡¼¥ë¥É¡×¡ÖJCB¥×¥é¥Á¥Ê¡×¡£Ë¡¿Í¥«¡¼¥É¡¦Äó·È¥«¡¼¥É¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
