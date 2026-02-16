¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç£Ö£ÓºäËÜÍ¦¿Í¡¡²Æì¤ÇÌ´ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡¡·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£±£¶Æü¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Çº£µ¨½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£½éµå¤òºäËÜ¤¬Âª¤¨¤¿ÂÇµå¤ÏÃæÈô¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ë¡¢¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡£Ê¼¸Ë¡¦º«ÍÛÎ¤¡Ê¤³¤ä¤Î¤µ¤È¡Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤ÏÅê¼ê¤¬ºäËÜ¤ÇÊá¼ê¤¬ÅÄÃæ¾¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¡¢ÅÄÃæ¾¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¡¢ºäËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¼«Ëý¡×¤ÈÌÁÍ§¤Î°Î¶È¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÂÐÀï¤ÏºòÇ¯¤ÎÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÏÍ·¥´¥í¤È»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£