ÊüÁ÷ºÆ³«¡Ú¥ê¥Ö¡¼¥È¡ÛÂè£´ÏÃ»ëÄ°Î¨¤Ï£±£°¡¦£³¡ó¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¶ÄÅ·¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÈþÀ¼¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½÷Í¥¡×¤È¤Àë¡¦µÈÀî¤Ò¤è¤ê
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤ÎÂè£´ÏÃ¤¬£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬£±£°¡¦£³¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë
¡¡½é²ó¤Ï£±£³¡¦£³¡ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè£²ÏÃ¤Ï£±£±¡¦£·¡ó¡£Âè£³ÏÃ¤Ï£±£°¡¦£³¡ó¡££¸Æü¤Ï½°±¡Áª¤Î³«É¼Â®Êó¤ÇÊüÁ÷µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²½µ¤Ö¤ê¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤â²£¤Ð¤¤¤Ç£²·å¥¡¼¥×¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï£¶¡¦£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤¬¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¤Æ·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Âè£´ÏÃ¤Ï¡Ö¸÷ÌÀ¡×¡£ÁáÀ¥¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤Ï¡¢ËãÍ§¡Ê¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ë¤«¤é¡¢µ·Æ²¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£µ·Æ²¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÁáÀ¥¤Ï¡¢É¬»à¤Ë¡Èµ·Æ²¤Î¥Õ¥ê¡É¤òÂ³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æµ·Æ²¤òËä¤á¤¿»³Ãæ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹çÏ»¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤¬ÈëÌ©Î¢¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿£±£°£°²¯±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÈÈ¿Í¤È¤·¤Æµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÁáÀ¥¡£¤½¤³¤Ë¤Ï·èÄêÅª¤È¤â¸À¤¨¤ë¾Úµò±ÇÁü¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÁáÀ¥¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¤é¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤¹·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡Ä¤ÈÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÜ¤È¤¦¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦µÈÀî¤Ò¤è¤ê¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎµòÅÀ¤Î»öÌ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¢¥Ìò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¸«¤Æ¤¿¤é¤Ò¤è¤ê¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö²èÌÌ¡Ê¥ê¥â¡¼¥È¡Ë±Û¤·¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¡ÖºîÀï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ë¡©ÃÎÅª¤Ê¤Ò¤è¤ê¤ó¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÈþÀ¼¤â¡×¡Ö¥Ò¥è¥ê¥ó¤Ã¤Ý¤¤ÏÃ¤·Êý¤¬¾¯¤·¤¢¤ê¡¢¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²èÁü¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤è¤ê¤ó¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê½Ð±é»þ´ÖÃ»¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ò¤è¤ê¤ó¤Î±éµ»¿·Á¯¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ò¤è¤ê¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã±éµ»¤¬¼«Á³¤Ç°Â¿´´¶À¨¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤Ò¤è¤ê¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤«£í£å£å£ô±Û¤·¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤é³ú¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÄ¹¥¼¥ê¥Õ¤â¥Ð¥·¥Ã¤È·è¤á¤Æ¤¿¤Î¤âÅØÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£