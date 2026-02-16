·¦ÄÍÍÎ²ð¡õÄ¹ÃË¡¦·¦ÄÍ°¦Î®¡¢USJ¿·CM¤Ç¿Æ»Ò¶¦±é ¡Ö¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËUSJ¤Ë¡×²ÈÂ²¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û16Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤È¡¢Ä¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍ°¦Î®¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¶¦±é¡É¤Ë¤è¤ë¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³«¶È25¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÈDiscover U¡ª¡ª¡É¤Î¿·TVCM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛUSJ¡È¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Ë½é¤Î¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×
2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¥Ñ¡¼¥¯³«¶È25¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÈDiscover U¡ª¡ª¡ª¡É¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦¡ÈDiscover You¡É¤È¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î25Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡ÈDiscover USJ¡É¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ»É·ãÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¤¬Áû¤®½Ð¤¹¡ÉÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¿·CM¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê¡Ö¥¦¥£¥¶¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¡×¡¢¡Ö¥¸¥ç¡¼¥ºÂ¾¡×¡Ë¤Ç¡¢2·î16Æü¤«¤é½ç¼¡¸ø³«¡£¥Ñ¡¼¥¯¤ò½ä¤ë¤Ê¤«¤Ç¸«¤»¤ë¡¢·¦ÄÍ¿Æ»Ò¤Î´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤¬¼¡¡¹¤È°î¤ì¡¢25¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖDiscover U¡ª¡ª¡ª¡×¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¤¬Áû¤®½Ð¤¹¡É½Ö´Ö¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢CMÆâ¤Ç¤Ï»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦¿Æ»Ò¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¡×¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢ÍÎ²ð¤Ï»×¤ï¤º¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Î°ì¸À¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤ÎÉ½¾ð¡É¤Ë¡¢»×¤ï¤º2¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¿á¤½Ð¤¹½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¡¢¡Öµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬°ì·â¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÍÎ²ð¡Ë¡¢¡Ö¿Æ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÌÌ¤òÃÎ¤ì¤ë¡×¡Ê°¦Î®¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤«¤Ä¤ÆÂçºå°Ü½»¤òµ¡¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥¦¥£¥¶¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤ò°û¤ß¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ý¤ËË¢¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¦¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê»Ñ¤â¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¡Ö¥¸¥ç¡¼¥º¡×Á°¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë°¦Î®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÍÎ²ð¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬¤ªÁ°¤ÎËÜµ¤¤Î±éµ»¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢Vaundy½ñ¤²¼¤í¤·¤Î25¼þÇ¯¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ØDestiny Journeys¡Ù¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î¡ÈDiscover U¡ª¡ª¡ª¡ÉÂÎ¸³¤ò¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
Â©»Ò¤Î°¦Î®¤¬¾®³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²£¿Ü²ì¤òÎ¥¤ì¤ÆÂçºå¤Ë°Ü½»¤·¤¿ºÝ¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éµ¤¤¬Ê¶¤ì¤¿¤é¤Ê¤¡¤È¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËUSJ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢À©Éþ»Ñ¤ÇÇ¯¥Ñ¥¹¤ò¼ê¤ËÃç´Ö¤ÈÉÑÈË¤ËÄÌ¤¦Â©»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âUSJ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëUSJ¤ÎCM¤Ë¿Æ»Ò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ëÁ°¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¾È¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥¬¥Á¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª¥¬¥Á¤Ç¶½Ê³¡ª¤ª¸ß¤¤Çú¾Ð¤·¤¿¤ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥±¥é¥±¥é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Æ»Ò¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¥¨¥â¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
CM»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÈDiscover U¡ª¡ª¡ª¡É¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ä¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¿¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÍÍ¡¹¤Ê½Ö´Ö¤ËUSJ¤Î¥Á¥«¥é¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Ï¤º¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Î¤´¤Î¸À¤ï¤º¡¢USJ¤È¤¤¤¦"ÈóÆü¾ï"¤Î¤·¤«¤â¤½¤Î¡Ö25¼þÇ¯¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¡ÈÆü¾ï¡É¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤â¤¤¤¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Ï¤º¡ª
ÀÎ¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿USJ¤È¤¤¤Ä¤«ËÍ¤â¤ª»Å»ö¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢25¼þÇ¯CM¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉã¤È°ì½ï¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ°ìÈ¯ÌÜ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¡×¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥¤â¤Ö¤ÃÈô¤Ó¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¼è¤êÁ¶¤ï¤º¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤äÌµ¼Ùµ¤¤Ê¼«Ê¬¤¬ÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò³§¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢USJ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âºÇ¹â¤Ê¿ÍÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëUSJ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡USJ¡¢25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼»Ï¤Þ¤ë
¢¡·¦ÄÍÍÎ²ð¡õÂ©»Ò¡¦°¦Î®¤¬25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎUSJËþµÊ
¢¡·¦ÄÍÍÎ²ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¢¡·¦ÄÍ°¦Î®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
