À¸³èÊÝ¸î¡Ö½»½êÃÏÆÃÎã¡×¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤«¤é1Ç¯¡Ä¼õµë¼Ô¤â¸½¾ì¿¦°÷¤âÈèÊÀ¡¢¼¡¡¹¤È¸²ºß²½¤¹¤ë¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê±¿ÍÑ¼ÂÂÖ¡É
2025Ç¯4·î1Æü¡¢À¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Î¡Ö½»½êÃÏÆÃÎã¡Êµï½»ÃÏÆÃÎã¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÞ·ã¤«¤ÄÂç¤¤Ê¥ëー¥ë²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¿½ÀÁ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢Â¾¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤¢¤ë²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀß¤äÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥àÅù¤ËÅ¾µï¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤¬²ð¸î»ÜÀßÅù¤Ø¤ÎÆþ½ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ¾¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¾ì¹ç¡¢½¾Íè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Ü½»Àè¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ë»ÔÄ®Â¼¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬½õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¸½ºßÃÏ¼çµÁ¡×¤Î¸¶Â§¡ÊÀ¸³èÊÝ¸îË¡19¾ò»²¾È¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÅ¾µïÁ°¤Î½»½êÃÏ¡×¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ÊÝ¸îÈñ¤òÉéÃ´¤·¡¢¤«¤ÄÊÝ¸î¤Î¼Â»Ü¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÄê¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Î¼Â»ÜÀÕÇ¤¤Î¤¢¤êÊý¤ò²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î¥ëー¥ë¤Ë°ì¸µ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¡¢¸Ä¡¹¤Îº¤µç¾õÂÖ¤ËÂ¨±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ý¤È¤¹¤ëÀ¸³èÊÝ¸îË¡¤ÎÀº¿À¤ò¡¢»öÌ³Åª¤ÊÀþ°ú¤¤òÍ¥Àè¤¹¤ë²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÌµÍý¤ä¤êÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿ÏÄ¤ß¤Ï¡¢»Ü¹Ô¤«¤éÌó1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢¸½¾ì¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦»°ÌÚ¤Ò¤È¤ß¡Ë¡Ö¼«¼£ÂÎ´Ö¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤Î¸øÊ¿¡×¤ò¤Ï¤«¤ë¤¿¤á¤Î¥ëー¥ë²þÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¥ëー¥ë²þÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¹ñ¤¬·Ç¤²¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢°èÆâ¤ËÂ¿¤¯¤Î»ÜÀß¤òÊú¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¸øÊ¿À¡×¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»öÌ³Åª¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¡¢À¸³èÊÝ¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢¹â¤¤Àº¿ÀÅª¥Ïー¥É¥ë¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢ÌµÇ¯¶â¾õÂÖ¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ß¡¢»ÜÀßÆþ½ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë80ÂåÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤ÎÊý¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÌò½ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ²ñ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¶á½ê¤ÎÌÜ¤¬¤½¤³¤éÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¾ì½ê¤ÎÁë¸ý¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»ÜÀß¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤è¤¦¤È¤â¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤²áµî¤ä´Ø·¸À¡×¤¬»Ä¤ëÃÏ¸µ¤ÎÌò½ê¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤¬¡¢ËÜÍèÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¿Í¤Ë¼õµë¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ÉÎ©¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¤Î¿ô»ú¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÊóÆ»¤â¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë»öÌ³ºî¶È¤ÎÉéÃ´
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÄÂç¤Ê»öÌ³ÉéÃ´¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤³¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ÉÂ±¡¤ÎÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Ëö¤Ë»ÜÀßÆþ½ê¤Ë»ê¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢½»Ì±É¼¤ÎÍúÎò¤È¼ÂÂÖ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀö¤¤Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1¿Í¤Î¿½ÀÁ¼Ô¤ÎÁ°½»½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ëºî¶È¤Î´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¶ÈÌ³¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤ÎÌò³ä¤Ï¼«Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö´ó¤êÅº¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½»½êÃÏÆÃÎã¤¬¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢±óÊý¤ÎÌò½ê¤ÈÅÅÏÃ¤äÍ¹Á÷¤Ç»öÌ³ºî¶È¤òÌÛ¡¹¤È¿Ê¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¡£
Í×ÊÝ¸î¼Ô¤È°ìÅÙ¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»öÌ³ºî¶È¤Î¤ß¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢Ê¡»ã¤ÎËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òË×µÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
»öÌ³ÉéÃ´¤ÎÁýÂç¤Ï¡¢»Ù±ç¤Î¼Á¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Î¤¢¤ë¼ã¤¤¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤Ï¡¢»ä¤È¤Î¥áー¥ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤ÇËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1¿Í¤Ç100À¤ÂÓ°Ê¾å¤òÃ´Åö¤·¡¢Æü¡¹¤Î»öÌ³½èÍý¤È¶ì¾ðÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Í¾Íµ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1¿Í¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´°÷¤ËÆ±¤¸°·¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡ØÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥ëー¥ë¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
À¸³èÊÝ¸îË¡27¾ò¤Ï¡¢¼Â»Ü´ü´Ö¤Ë¤è¤ëÈïÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤Î¡Ö»ØÆ³¡¦»Ø¼¨¡×¤ä¡Ö½õ¸À¡×¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±ó³ÖÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤¬¡¢ÈïÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ¸³è¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½õ¸À¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ°Á³¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡×――¤³¤ì¤Ï¡¢Ë¿¸©¤Î¿¦°÷¤¬Ï³¤é¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ÏÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¼«Î©»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤ÏÃÖ¤µî¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈÑ»¨¤Ê»öÌ³ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Îº¤µç¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¡£¤½¤ÎÏÄ¤ß¤¬¡¢ËÜÍèµß¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¿Í¡¹¤Ë¤·¤ï´ó¤»¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅý°ìÅª¤Ê¥ëー¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
É®¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯4·îÁ°È¾¡¢À©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÎX¸©¤Î¤È¤¢¤ëÊ¡»ã»öÌ³½ê¤ÎÃ´Åö¿¦°÷¤é¤Ï»ä¤Ë¡Ö¸½¾ì¤Ç¤â¤³¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤ò3·îÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤ºº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À©ÅÙ³«»Ï¤«¤éÌó1Ç¯¡£¸½¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æ±¤¸Ê¡»ã»öÌ³½ê¤Ø¼èºà¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÃÌ¤¬ÄÌ¾ïÂ¿¤¤·îÍË¤È¶âÍË¤ÏÈò¤±¡¢2·î3Æü²ÐÍËÆü¸á¸å¡£²¿ÅÙÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢»ÔÌò½ê¤ÎÂåÉ½ÅÅÏÃ¤«¤éÆâÀþ¤Ø·Ò¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ì¸þ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤¬¤¤¤«¤ËÍ¾Íµ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÌÄ¤ê¶Á¤¯ÏÃ¤·Ãæ¤Î¥Äー¥Äー²»¤¬Êª¸ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤ä¤à¤Ê¤¯Àè¤ËX¸©Ä£¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤¬ÂÐ±þ¤·¡¢À©ÅÙ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊÝÎ±¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¡¢¤³¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸©Æâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¹âÎð¼Ô¤¬±óÊý¤Î»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤É¤¦¿³ºº¤ò¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¤Î·èÄê¸å¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ÈÄíË¬Ìä¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¸©¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åý°ìÅª¤Ê¥ëー¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃËÀ¿¦°÷¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ÏX¸©¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñ¤¬¥ëー¥ë¤òÅê¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¡¢¼«¼£ÂÎ´Ö¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡£»ö¼Â¾å¤Î¡ÖÌµÀÕÇ¤¤ÊÊüÃÖ¾õÂÖ¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡»ã»öÌ³½ê¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¸«¤¨¤¿¼ÂÂÖ
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊ¡»ã»öÌ³½ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¿¦°÷¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ê¤¬¤é¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë±óÊý¤Ç¤â¡¢ÅÅÏÃ¤äÍ¹Á÷¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅöÊ¡»ã»öÌ³½ê¤¬¿½ÀÁ¸å¤Î¿³ºº¤âÊÝ¸î·èÄê¸å¤ÎÂÐ±þ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ÔÀ¯½ñ»Î¤¬¡Ö´ØÀ¾¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢´ØÅì¤Î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿¤é¡¢ÊÝ¸î·èÄê¸å¤Î»ÜÀßË¬Ìä¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËºÇ´ó¤ê¤ÎÊ¡»ã»öÌ³½ê¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¡£
´ØÀ¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢´ØÅì¤Î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿¿Í¤Î¾õ¶·³ÎÇ§¤òÅÅÏÃ°ìËÜ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸½¾ì¤ÎÂÕËý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¸³èÊÝ¸îË¡27¾ò¤¬µá¤á¤ë¡ÖÄ¾ÀÜ¤Î»ØÆ³¡¦½õ¸À¡×¤òÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤ÎÂ©¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤±ó³ÖÊÝ¸î¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¿Í»Ù±ç¤¬·Á³¼²½¤·¡¢ÈïÊÝ¸î¼Ô¤¬¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£1¿Í¤Ç²¿½½À¤ÂÓ¤âÊú¤¨¤ë¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤¬¡¢±óÊý¤Î»ÜÀß¤Þ¤ÇÉÑÈË¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡¤Î¸í¤Ã¤¿²ò¼á¡¦±¿ÍÑ¤ò½õÄ¹
¸í²ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡Ö½»½êÃÏÆÃÎã¡×¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Î¿³ºº´ð½à¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢¿ÆÂ²¤«¤é¤Î½½Ê¬¤Ê½õ¤±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢ËÜ¿Í¤ÎÇ¯¶â¤ä»ñ»º¤¬ºÇÄãÀ¸³èÈñ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢ÊÝ¸î¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤º¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ëー¥ë²þÄê¸å¡¢¡ÖÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤ËÍê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤ÎÉÔÅö¤ÊµÑ²¼¤Î¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁÀè¤¬¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢°ÜÅ¾Àè¤ÎÌò½êÂ¦¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤¬½õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤Î¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÈáÄË¤ÊÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÆÂ²¤Î²È¤Ø¡¢Ê£¿ôÌ¾¤ÎÌò½ê¤Î¿¦°÷¤¬»öÁ°¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤¯ÆÍÁ³²¡¤·´ó¤»¡¢¡Ö¡»¡»¤µ¤ó¤¬À¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿¤«¤é¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡×¤ÈÇ÷¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ï½Ð¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Öº£¤Þ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Ç¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤»ÜÀßÂå¤¯¤é¤¤¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡Ö»ÜÀß¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤«¤±¤ÆÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤Îå«¤Ë¡¢½¤Éü¤·¤¬¤¿¤¤µµÎö¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Îá¾å¡¢¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ëÉÞÍÜ¤ÏÊÝ¸î¤Î¡ÖÍ×·ï¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÊÝ¸î¤ËÍ¥Àè¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡×¡ÊÀ¸³èÊÝ¸îË¡4¾ò2¹à¡Ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÆÂ²¤¬Ä´ºº¤Ë¶¨ÎÏÅª¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿½ÀÁ¤òÂà¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊË¡²ò¼á¤Î¸í¤ê¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎÆ±»Î¤ÎÀÕÇ¤¤Î²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤¤¤â
¤µ¤é¤ËÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎÆ±»Î¤¬¸ß¤¤¤Ë¡ÖÀÕÇ¤¤Î²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤¤¡×¤ò¤·¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¿½ÀÁ´É³í¤Ï¡¢A»Ô¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¨¡¢B»Ô¤¬¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¤¬Â³¤¯´Ö¡¢ÄãÇ¯¶â¤Î¹âÎð¼Ô¤Î»ÜÀßÂå¤ÏÂÚÇ¼¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ÂÚÇ¼³Û¤È¶¦¤ËÉÔ°Â¤¬ÀÑ¤ß¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤Î»Ø¿Ë¡ÊÀ¸³èÊÝ¸îÌäÅú½¸¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡ÖÊÝ¸î¤Ë¶õÇò¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¾åµéµ¡´Ø¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¤ËÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤°¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¶õÇò¤Ëº¤µç¼Ô¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿ÄãÇ¯¶â¤Î¿Æ¤ÎÊÝ¸î¿½ÀÁ¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ´Ö¤ÎÀÕÇ¤¤Î²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤¤¤Ë¤è¤êµÑ²¼¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ËÄ¤ì¾å¤¬¤ëÂÚÇ¼³Û¤ÈÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÑ¤¨·ó¤Í¤ÆÆþ±¡¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯¤ÎÌµÀÕÇ¤¤ÈÀ©ÅÙ¤Î·Á³¼²½¤Ë½ª»ßÉä¤ò
À¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯4·î¤Î¡Ö½»½êÃÏÆÃÎã¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤«¤éÌó1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Îº®Íð¤Èµ¡Ç½ÉÔÁ´¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¥ëー¥ë²þÀµ¤¬À¸¤ó¤ÀÃ¾¤Ó¤òÍ«Î¸¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÁÆ¬¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡Ö¸½ºßÃÏ¼çµÁ¡×¤Î¸¶Â§¡ÊÀ¸³èÊÝ¸îË¡19¾ò»²¾È¡Ë¤Î½Å¤ß¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²è°ìÅª¤Ê¥ëー¥ë¤Ç¼å¼Ô¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¼Â¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¸³èÊÝ¸îË¡9¾ò¤Î¡ÖÉ¬Í×Â¨±þ¤Î¸¶Â§¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤¬½ÀÆð¤ËÆ°¤±¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤ò²õ¤·¡¢¿½ÀÁ¤òí´í°¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÞÍÜ¾È²ñ¡×¤Ï¸¶Â§ÇÑ»ß¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î¿½ÀÁ¸¢¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼é¤ë±¿ÍÑ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ´Ö¤Ç¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤Î¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¹ç¤¤¡×¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡¢¹ñ¸ËÉéÃ´¤Î°ú¤¾å¤²¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ´¹ñ°ìÎ§¤Î±¿ÍÑÅ°Äì¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¸³èÊÝ¸îË¡ËÜÍè¤Î»Ñ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£»°ÌÚ¤Ò¤È¤ß
¹ÔÀ¯½ñ»Î¡Ê¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í¤Ò¤È¤ßÁî¹çË¡Ì³»öÌ³½ê¡Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ê¤Ò¤È¤ß¼ÒÏ«»Î»öÌ³½ê¡Ë¡£´±¸øÄ£¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤Ë·¸¤ëµöÇ§²ÄÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÉþ¿½Î©¤Æ¤Î¼êÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂåÍý¸¢¤ò»ý¤Ä¡ÖÆÃÄê¹ÔÀ¯½ñ»Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ï¤¿¤·À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡Ê2024Ç¯²þÄûÈÇ¡Ë¡Ù¡Ê¥Ú¥ó¥³¥à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£