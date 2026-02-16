¡Ö¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡ÖÌµ¡×¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ìー¥É¤¬¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ï ¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÈÌ¼ã¿´·Ð¡Û
¡ÖÌµ¡×¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ìー¥É¤¬¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ï
À§¸Î¶õÃæ¡¡Ìµ¿§¡Ê¤¼¤³¤¯¤Â¤å¤¦¡¡¤à¤·¤¡Ë
´ÁÌõ¤Ç¤Ï¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç£³²óÌÜ¤Î¼ËÍø»Ò¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¼ËÍø»Ò¤ËÅÁ¼ø¤µ¤ì¤ëÂè£³¤Î¥Ñー¥È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿§¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿§¡×¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤äÊª¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤ËÆÉ¤á¤Ð¡¢¡Ö¥¹¥Úー¥¹¡Ê¤«¤é¤Ã¤Ý¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï²¿¤â¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÁ³¤¹¤®¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¶õ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¼êË¡
¡Ò»ä¡Ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·úÊª¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢´Ñ¼«ºßÊî»§¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ä¤â¤Î¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë£´³¬¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶õ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡×¤Ï¡¢´Ñ¼«ºßÊî»§¤¬¤¤¤ë¡Ö¤½¤Î£´³¬¤Ç¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ½é¤Î¥Ñー¥È¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡Ö¿§Â¨À§¶õ¡×¡¢£²ÈÖÌÜ¤Î¥Ñー¥È½Ò¤Ù¤¿¡Ö½ôË¡¶õÁê¡×¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¸ì¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤³°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡ÖÌµ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤º¤«262Ê¸»ú¤ÎÈÌ¼ã¿´·Ð¤Ë¡¢¡ÖÌµ¡×¤Ï21¸Ä¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¤³¤Î¥Ñー¥È¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÇ½é¤¬¡Ö¿§¡ÊÊª¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡¢¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÈÌ¼ã¿´·Ð¡Ù
Ãø¡§µÜºäÍ¨¹¿¡¡ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò´©
¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿¿¸À½¡¤ÎÁÎ¡¢Ê©¶µ³Ø¼Ô¡£1950Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©²¬Ã«»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹âÌî»³Âç³ØÊ©¶µ³Ø²ÊÂ´¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡ºß³ØÃæ¡¢Ê¸Éô¾Ê¹ñºÝ¸òÎ®À©ÅÙ¤Ç¥¤¥ó¥É¡¦¥×¥ÍーÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¡¢Å¯³ØÇî»Î¤Î³Ø°Ì¼èÆÀ¡£²¬Ã«»Ô¤Î¿¿¸À½¡ÃÒ»³ÇÉ¾È¸÷»û½»¿¦¡£