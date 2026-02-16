Åìµþ¶â¡¡Àè½µËö¤Î¶â¹â¤¬»Ù¤¨
Åìµþ»þ´Ö10:08¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªDEC 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á25477.00¡Ê+309.00¡¡+1.23%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAPR 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á5034.80¡Ê-11.50¡¡-0.23%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY¶âÀè¤ÏÀè½µËö¤ËÊÆCPI¤Î¼å¤¤¿¤Ó¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¾º¡£»þ´Ö³°¤Ç¤Ï¾®Éý¤ËÄ´À°Çä¤ê¡¢Åìµþ¶â¤ÏNY¶âÀè¤ÎÀè½µËö¤Î¾å¾º¤¬»Ù¤¨¡£
