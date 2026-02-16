Í½ÁÛÂç¤¤¯²¼²ó¤ëGDP¼õ¤±±ßÁ´ÌÌ°Â¡¡¥É¥ë±ß153±ßÂæ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹
Í½ÁÛÂç¤¤¯²¼²ó¤ëGDP¼õ¤±±ßÁ´ÌÌ°Â¡¡¥É¥ë±ß153±ßÂæ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹
Í½ÁÛÂç¤¤¯²¼²ó¤ëGDP¤ò¼õ¤±±ßÁ´ÌÌ°Â¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤¬±ó¤Î¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï153±ßÂæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¼å¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¼õ¤±Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÅ¾Íî¡£
º£Ä«È¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÂè4»ÍÈ¾´üGDPÂ®Êó¤ÏÁ°´üÈæÇ¯Î¨+0.2%¤È¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î+1.6%¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¡¢Á°²óÃÍ¤â-2.3%¤«¤é-2.6%¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬+0.1%¤È¿¤ÓÎ¨¤¬½Ì¾®¡£Í¢½Ð¤Ï-0.3%¤È¤Ê¤ê¡¢Í¢½Ð¤«¤éÍ¢Æþ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³°¼û´óÍ¿ÅÙ¤Ï0.0%¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜÆü17»þ¤«¤é¤Î¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Î²ñÃÌ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢±ß°Â¤ä¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
Í½ÁÛÂç¤¤¯²¼²ó¤ëGDP¤ò¼õ¤±±ßÁ´ÌÌ°Â¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤¬±ó¤Î¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï153±ßÂæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¼å¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¼õ¤±Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÅ¾Íî¡£
º£Ä«È¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÂè4»ÍÈ¾´üGDPÂ®Êó¤ÏÁ°´üÈæÇ¯Î¨+0.2%¤È¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î+1.6%¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¡¢Á°²óÃÍ¤â-2.3%¤«¤é-2.6%¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬+0.1%¤È¿¤ÓÎ¨¤¬½Ì¾®¡£Í¢½Ð¤Ï-0.3%¤È¤Ê¤ê¡¢Í¢½Ð¤«¤éÍ¢Æþ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³°¼û´óÍ¿ÅÙ¤Ï0.0%¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜÆü17»þ¤«¤é¤Î¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Î²ñÃÌ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢±ß°Â¤ä¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£