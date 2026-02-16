ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£°¡óÁ°¸å
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.99¡¡5.56¡¡9.35¡¡6.58
1MO¡¡9.76¡¡6.11¡¡9.04¡¡6.97
3MO¡¡9.88¡¡6.59¡¡9.14¡¡7.55
6MO¡¡9.69¡¡6.88¡¡9.05¡¡7.78
9MO¡¡9.59¡¡7.10¡¡8.98¡¡7.98
1YR¡¡9.45¡¡7.21¡¡8.94¡¡8.08
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.33¡¡10.63¡¡7.93
1MO¡¡9.19¡¡10.03¡¡8.16
3MO¡¡9.53¡¡9.99¡¡8.43
6MO¡¡9.55¡¡9.99¡¡8.52
9MO¡¡9.59¡¡10.04¡¡8.58
1YR¡¡9.53¡¡10.01¡¡8.59
Åìµþ»þ´Ö10:05¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß¤ÎÃ»´ü¥Ü¥é¤Ï£±£°¡óÁ°¸å¡¢°ì»þ¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¯¤â¿å½à¤Ï¤ä¤ä¹â¤á
¥É¥ë±ß¤ÎÃ»´ü¥Ü¥é¤Ï£±£°¡óÁ°¸å¡¢°ì»þ¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¯¤â¿å½à¤Ï¤ä¤ä¹â¤á