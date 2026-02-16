Æü»º·Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë´«¹ð¤Ø¡¡¼Ö¤òÌµ½þ±¿ÈÂ¤µ¤»¤¿¤«
¡¡½¤Íý¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿¼ÖÂÎÀ°È÷¶È¼Ô¤Ë¸Î¾ã¼Ö¤äÉôÉÊ¤òÌµ½þ¤Ç±¿ÈÂ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¶á¤¯¡¢Æü»º·Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¡ÖÆü»ºÅìµþÈÎÇä¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î²¼ÀÁË¡¡Ê¸½¡¦Ãæ¾®¼õÂ÷¼è°úÅ¬Àµ²½Ë¡¡Ë°ãÈ¿¤òÇ§Äê¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ä¶È¼Ô¤ÎÉéÃ´³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤Æ´«¹ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â2024Ç¯²Æ°Ê¹ß¡¢¸ÜµÒ¤«¤é½¤Íý¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¼Ö¤òÌó20¤ÎÀ°È÷¶È¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¡¢¶È¼Ô¤ËÌµ½þ¤Ç±¿ÈÂ¤µ¤»¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤Î±¿ÈÂÂæ¿ô¤Ï2ÀéÂæ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÀÑºÜ¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶È¼Ô¤¬¡¢Â¾¤Î±¿Á÷¶È¼Ô¤Ë±¿ÈÂ¤òºÆ°ÑÂ÷¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¡£