¡ÚµþÅÔµÇ°¡¦G¶¡õ¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡¦G·¡Û¡¡WIN5È¯Çä¶â³Û¤¬»Ë¾åºÇ¹â62²¯±ßÄ¶¡ª¡¡°úÂà´Ö¶á¤ÎÆ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¤¬Éü³èV¤ËÆ³¤¯¡õ¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹½Å¾Þ2¾¡ÌÜ
Àè·î¡¢JRA»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¡Ö3Ï¢Ã±5836Ëü±ßÄ¶¡×¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·³Û¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¡È»Ë¾åºÇ¹â¡É¤Î¹¹¿·¤¬Â³¤¯º£Ç¯¤Î¶¥ÇÏ³¦¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºÆ¤Ó¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿º£²ó¤ÎWIN5¡£
È¯Çä¶â³Û¤Ï»Ë¾åºÇ¹â³Û¡Ö62²¯6771Ëü3700±ß¡×¤òµÏ¿¡£
µîÇ¯1·î26Æü¤Î52²¯6668Ëü5000±ß¤ò10²¯±ß°Ê¾å¹¹¿·¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂçÃíÌÜ¤Î°ìÆü¡¢µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µþÅÔµÇ°¡¦G¶¤Ç¤Ï¡¢·àÅª¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶þç§±ê¤Ë¤è¤ëÄ¹´üµÙÍÜ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤¬Éü³è¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ°È¾å¤Ï¡¢Ä´¶µ»ÕÅ¾¸þ¤Î¤¿¤áº£·îËö¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÆ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¡£
Æ±´ü¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤¬µ³¾è¤¹¤ë1ÈÖ¿Íµ¤¥¨¥ê¥¥ó¥°¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¤Ï½Å¾Þ49¾¡ÌÜ¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡ÖÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤Ø¸þ¤±¤Æ·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡¦G·¤Ï¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤¬¾¡Íø¡£
4ÈÖ¿Íµ¤¥Ù¥ì¥·¡¼¥È¡¢ÌµÇÔ¤ÎGIÇÏ¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤È¤ÎÂçÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¤³¤ì¤Ç½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ë°ìµ¤¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥é¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¤Ï4Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢WIN5¤ÎÊ§Ìá¶â¤Ï155Ëü9760±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅªÃæÉ¼¿ô¤Ï3159É¼¡£