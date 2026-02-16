¡Ú´ØÀ¾¤ÎÀã±« ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡ÛÂçºå¡¦µþÅÔ¡¦Ê¼¸Ë¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦ÏÂ²Î»³¡¡16Æü¡Ê·î¡Ë～19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¶áµ¦ÃÏÊý 3»þ´Ö¤´¤È¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Úµ¤¾ÝÄ£16Æü¸½ºß¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ª¤ª¤à¤ÍÆÞ¤ê¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢´¨µ¤¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ª¤ª¤à¤ÍÆÞ¤ê¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤ß¤³¤ß¤Ç¤¹¡£
▶£±£¶Æü¡Ê·î¡Ë～£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë¶áµ¦ÃÏÊý3»þ´Ö¤´¤È¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
£±£¶Æü¡Ê·î¡Ë
£±£·Æü¡Ê²Ð¡Ë
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤¹¡Ê£±£·Æü¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë
£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊGSM¡Ë¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤Þ¤«¤Ë±«¡¦Àã±À¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï±«¡¦Àã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£