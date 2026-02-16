±ºÏÂ¡¢¥Ø¥°¥â¸µ´ÆÆÄ¤éÉÔÉþ¤Ç¡ÈË¾¤Þ¤Ì·¸Áè¡É¤ò¸øÉ½¡Ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¤¬ºÇ½ªÈ½ÃÇ¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï·ÀÌóµÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï16Æü¡¢¥Ú¥¢¡¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥â¸µ´ÆÆÄ¤È¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ô¥§¥¹¸µ¥³¡¼¥Á·óÊ¬ÀÏÃ´Åö¤¬¡Ö·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍ¸úÀ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¼êÂ³¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÉþ¤ò¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê(CAS)¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç±ºÏÂ¤Ë·ÀÌóµÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥°¥â»á¤Ï2024Ç¯¤Ë±ºÏÂ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤â¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ø¥°¥â»á¤ª¤è¤Ó¤È¤â¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ô¥§¥¹»á¤Ï2024Ç¯11·î9Æü¤ËFIFA¤ØÉÔÉþ¤ò¼çÄ¥¡£¤½¤Î¸å¡ÖFIFA¤Î¼êÂ³¤¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¥¯¥é¥Ö(±ºÏÂ)¤¬½½Ê¬¤ËÈ¿ÏÀ¤ª¤è¤ÓÎ©¾Ú¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿³Íý¤¬½ª·ë¤·¡¢2025Ç¯1·î28Æü¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿FIFA¤ÎºÛÄê¤Ï¥Ø¥°¥â»áÅù¤Î¼çÄ¥¤ò°ìÉôÇ§¤á¤ëÆâÍÆ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖµÒ´ÑÅª»ö¼Â¤äÅö¥¯¥é¥Ö¤ÎÇ§¼±¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2025Ç¯3·î27Æü¤Ë¤ä¤à¤Ê¤¯CAS¤Ø¾åÁÊ¡×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢CAS¤Ïº£Ç¯1·î16Æü¤Ë¡Ö¥Ø¥°¥â»áÅù¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÉÔÉþ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂà¤±¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤ëÈ½ÃÇ¡×¤ò²¼¤·¤Æ±ºÏÂ¤Ë·ÀÌóµÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2026Ç¯1·î16Æü¤Ë¡¢¤³¤ÎÃçºÛÈ½ÃÇ¤ÏÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥°¥â»áÅù¤è¤ê¥¹¥¤¥¹Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ø¤ÎÃçºÛÈ½ÃÇ¤Î¼è¾ÃÀÁµá¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë(·¸Áè¤¬Â³¤¯)²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼è¾ÃÀÁµá¤ÎË¡Äê´ü´Ö¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯2·î15Æü¤ò·Ð²á¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÜ·ï·¸Áè¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍ¸úÀ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¼êÂ³¤¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÛÄê¤Î·ë²Ì¡¢¥Ø¥°¥â»áÅù¤ÎºßÇ¤Ãæ¤ª¤è¤Ó²ò½ü¤Ë´Ø¤·¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï·ÀÌóµÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È±ºÏÂÂ¦¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö·ÀÌó²ò½ü¸å¤Î¥Ø¥°¥â»áÅù¤«¤é¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¾¤Þ¤Ì·¸Áè¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥°¥â»áÅù¤¬ºßÇ¤Ãæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ØÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´³èÌö¤òµ§Ç°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
