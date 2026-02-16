¥«¡¼¥ê¥ó¥°Æü´ÚÀï¾¡Íø¤Ï¡Ö1¾¡°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹·âÇË¤Î¡È·è¤á¼ê¡É¡Ú¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò´Ú¹ñÂåÉ½¤¬ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡×¤òÇË¤ê¡¢ºÆ¤Ó¾å¾º¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£Ãæ°Ì·÷¤¬Ì©½¸¤¹¤ëº®Àï¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢É¬¤º¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÆü´ÚÀï¡É¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï2·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°Âè5Àï¤ÇÆüËÜ¤Ë7-5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤ÇÍ½Áª¥ê¡¼¥°ÀïÀÓ¤ò3¾¡2ÇÔ¤Î10¥Á¡¼¥àÃæ4°Ì¤È¤·¤¿¡£Âç²ñ½éÀï¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÏ¢¾¡¤·¤ÆÄ´»Ò¤ò°ú¤¾å¤²¡¢Âè4Àï¤Ç¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Áê¼ê¤Ë2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÀï¤òÀ©¤·¤ÆºÆ¤Ó¶Ñ¹Õ¤ò²óÉü¤·¤¿¡£¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¬´ôÅÀ¤ÇÆÀ¤¿·èÄêÅª¤Ê1¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ï½Ð¾ì10¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¤¿¤á¡¢¤¿¤Ã¤¿1»î¹ç¤Î·ë²Ì¤¬½ç°ÌÁ´ÂÎ¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤·ÆÀ¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢½ç°ÌÁè¤¤¤Ç¤«¤«¤ï¤ëÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏÃ±¤Ê¤ë1¾¡°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÈÆü´ÚÀï¡É¾¡Íø¤Ï´Ú¹ñ¤Ë½ç°ÌÉ½°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
»î¹ç½øÈ×¤«¤é´Ú¹ñ¤ÏÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤¬¸å¹¶¤ò¼è¤Ã¤¿Âè2¥¨¥ó¥É¤ÈÂè3¥¨¥ó¥É¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ó½èÍý¤Î²áÄø¤ÇÏ¢Â³¤·¤Æ¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤³¤ì¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¥¨¥ó¥ÉÏ¢Â³¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ2-0¤Î¥ê¡¼¥É¤òºî¤ê¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò½øÈ×¤«¤é°®¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤âÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¡£Âè4¥¨¥ó¥É¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤¤°ìµ¤¤ËÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂè5¥¨¥ó¥É¤ÈÂè6¥¨¥ó¥É¤Ç¤Ï1ÅÀ¤º¤Ä¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿Î®¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹1¤Ä¤¬¤¹¤°¾¡ÇÔ¤ËÄ¾·ë¤·ÆÀ¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬³Ë¿´¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÏÂè7¥¨¥ó¥É¤òÂçÃÀ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¤òÊü´þ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¨¥ó¥É¤Î¸å¹¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÀïÎ¬Åª·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÎÌÆÀÅÀ¤Î¤¿¤á¤Î·×»»¤¬Éß¤«¤ì¤¿ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡È¾¡Éé¼ê¡É¤ÏÀµ³Î¤ËÅªÃæ¤·¤¿¡£Âè8¥¨¥ó¥É¤Ç¸å¹¶¤ò°®¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤ÎÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¥Ï¥¦¥¹¤ò´°Á´¤ËÀ°Íý¤·¡¢°ìÅÙ¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÅÀº¹¤ò6-3¤Ë¹¤²¤¿¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¡¢´°Á´¤Ë´Ú¹ñÂ¦¤Ø·¹¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÂè9¥¨¥ó¥É¤Ç2ÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£ÅÀº¹¤Ï1ÅÀ¤Ë½Ì¤Þ¤ê¡¢ºÇ½ª¥¨¥ó¥É¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè10¥¨¥ó¥É¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤Î¥¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¤¬ÎäÀÅ¤ËºÇ¸å¤ÎÅêµå¤òÀ®¸ù¤µ¤»1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢»î¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
ÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï1¾¡4ÇÔ¤Î10¥Á¡¼¥àÃæ9°Ì¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë