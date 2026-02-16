Åìµþ±ß¡¢153±ßÂæÁ°È¾
¡¡½µÌÀ¤±16Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á153±ßÂæÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ27Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á153±ß12¡Á15Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï30Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á181±ß60¡Á67Á¬¡£
¡¡ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®·üÇ°¤«¤éÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬Íø²¼¤²¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¥É¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ±ß¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤ÎÏ¢µÙ¤ËÆþ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤â16Æü¤Ï½ËÆü¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è°ú¤¬¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£