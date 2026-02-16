¡ÖJAPOW¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥¦¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×Ä¹Ìî¡¦ÌîÂô²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÂç¿Íµ¤¡¡¿·³ã¡¦¥¬¡¼¥éÅòÂô¤Ï¥¢¥¸¥¢·÷¤«¤é1³äÁý¤ÎÍ¶Ã×ÀïÎ¬
Ä¹Ìî¡¦ÌîÂô²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¤ä¿·³ã¡¦¥¬¡¼¥éÅòÂô¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ´Àã¤ò¡ÖJAPOW¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç½¸¤Þ¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÂô²¹Àô¤Ç¤ÏÊ¿Æü¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç1Æü1000¿Í°Ê¾åÁý²Ã¡£¥¬¡¼¥éÅòÂô¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤é¿·´´ÀþÄ¾·ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤â¤¢¤ê¡¢Æüµ¢¤ê´Ñ¸÷µÒ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³Æ¹ñ¤«¤é¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÊÀã¡×¤òµá¤á¤ÆÍè¾ì
Ä¹Ìî¡¦ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Î¡ÖÌîÂô²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸áÁ°9»þ¤Î¥´¥ó¥É¥é¾è¤ê¾ì¤Ë¤ÏÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤Àã¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Æ»³¤¬åºÎï¤À¤·¡¢ÌîÂô²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
¤³¤³¤ÎÀã¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÎ¹¹Ô¤·¤ÆÄ¹Ìî¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Í¡£¡ÊÀã¤¬¡Ë¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤â¥±¥¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡£
ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤ÎÀã¤òµá¤á¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Â·¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
JAPOW¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥¦¡Ë¡ªÆüËÜ¤ÎÊ´Àã¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ËèÇ¯¥¸¥ã¥Ñ¥¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤ëÍýÍ³¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀã¡£JAPOW¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
JAPOW¡ª
¡ÖJAPOW¡×¤È¤Ï¡ÖJAPAN¡×¤È¡ÖPowder Snow¡Ê¤µ¤é¤µ¤é¤·¤¿Ê´Àã¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
¥¹¥¡¼¤ËºÇÅ¬¤ÊÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àã¡ªÊ´Àã¤¬¤¹¤´¤¤¡£
¥¿¡¼¥ó¤¹¤ëÅÙ¤ËÀã¤¬Éñ¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ´Àã¤òµá¤á¤ÆÍèÆü¤¹¤ë³¤³°¤Î¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤Ê¤É¤«¤é¹¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
13Æü¤â¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ç·Ú¤¤Ê´Àã¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤ËÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡§
Çò¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡§
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
ÌîÂô²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÉ®Æ¬¤ËÌó40¥«¹ñ¤«¤é¥¹¥¡¼µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤Ê¿Æü¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ1ÆüÅö¤¿¤êÌó1000¿ÍµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖJAPOW¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÌ¥ÎÏ¡É
¡ÖJAPOW¡×¿Íµ¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥ï¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌîÂô²¹Àô¡¦ÊÒ¶Í´´Íº¼ÒÄ¹¡§
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÏÊ¸²½¤È¤«Îò»Ë¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÂ¼¤ÎÃæ¤ËÁ´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡¢ÌîÂô¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê´Àã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÇÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë²¹Àô³¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¼èºàÈÉ¤¬¡¢¤Õ¤â¤È¤Î²¹Àô³¹¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¼èºàÈÉ¡§
¥¹¥¡¼¥¦¥§¥¢¤Î¤Þ¤Þ²¹Àô³¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆüËÜ¤Î²¹Àô³¹¤ò³Ú¤·¤à³°¹ñ¿Í¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
ÃÏÆ»¤ÊÀïÎ¬¤ÇÍ¶Ã×¤ò¿Ê¤á¤ë¥¬¡¼¥éÅòÂô
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡ÖJAPOW¡×¤òÉð´ï¤Ë¡Ö¥Ë¥»¥³¡×¤ä¡ÖÇòÇÏ¡×¤ËÂ³¤±¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¿·³ã¡¦ÅòÂôÄ®¤Î¡Ö¥¬¡¼¥éÅòÂô¥¹¥¡¼¾ì¡×¤Ç¤â³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¬¡¼¥éÅòÂô ·Ð±ÄÀïÎ¬Éô¡¦Ãæ´ÛÇî»ËÉôÄ¹¡§
Åö¥¹¥¡¼¾ì¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÂæÏÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¯Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý²Ã¤·¡¢2025Ç¯¤ËÈæ¤ÙÌó1³äÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î±Æ¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤Î¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Î¸À¸ì¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇPR¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÃÏÆ»¤ÊÍ¶Ã×ÀïÎ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾å±Û¿·´´Àþ¤¬Ä¾·ë¤¹¤ë¥¹¥¡¼¾ì¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÖÅìµþ¤«¤éÆüµ¢¤ê´Ñ¸÷¡×¤Ê¤É¤ÇË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¬¡¼¥éÅòÂô ·Ð±ÄÀïÎ¬Éô¡¦Ãæ´ÛÇî»ËÉôÄ¹¡§
³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¤â¥Ü¡¼¥É¤â»ý¤¿¤º¤Ë¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤Ã¤Æ»³¤Î¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Å¸Ë¾¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
