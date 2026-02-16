Microsoft Outlook¤Ç½é¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥¢¥É¥¤¥ó¤Ç4000¿Í¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊóÀà¼è
Koi Security¤Ï2·î11Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¡ÖAgreeToSteal: The First Malicious Outlook Add-In Leads to 4,000 Stolen Credentials¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Microsoft Outlook¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë°°Õ¤Î¤¢¤ë¥¢¥É¥¤¥ó(³ÈÄ¥µ¡Ç½)¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤ÏÀµ¾ï¤Ê¥¢¥É¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤Î´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á»²¾ÈÀèURL¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·â¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
AgreeToSteal: The First Malicious Outlook Add-In Leads to 4,000 Stolen Credentials
¡ûOutlook¥¢¥É¥¤¥óÆÃÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò°ÍÑ
Outlook¤Î¥¢¥É¥¤¥ó¤Ï¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤È°Û¤Ê¤ê¡¢³«¤¯¤¿¤Ó¤Ë³«È¯¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¼ÂºÝ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤ÏMicrosoft¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È(XML¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Î¤ß¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿URL¤«¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
º£²ó¹¶·â¼Ô¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò°ÍÑ¤·¤¿¡£É¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥É¥¤¥ó¤Ï²ñµÄ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥Ä¡¼¥ë¡ÖAgreeTo¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë¤Ï¥ê¥½¡¼¥¹URL¤È¤·¤Æ¡Öhttps://outlook-one[.]vercel[.]app¡×¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤ÏVercel¤¬Äó¶¡¤¹¤ëWeb¥¢¥×¥ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢Äã²Á³Ê¤ÎWeb¥¢¥×¥ê³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¹¶·âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥É¥¤¥ó¡ÖAgreeTo¡×¤Î¸ø¼°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡¡°úÍÑ¡§Koi Security
AgreeTo¤ÏChrome¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯5·î¤Î¹¹¿·¤òºÇ¸å¤Ë³«È¯¤òÄä»ß¡£³«È¯¼Ô¤Î¥É¥á¥¤¥ó¡Öagreeto[.]app¡×¤¬Í¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢Google¤Ï2025Ç¯2·î¤Ë³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òºï½ü¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Outlook¸þ¤±¤Î¥¢¥É¥¤¥ó¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤º¡¢Microsoft¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹¶·â¼Ô¤Ï½êÍ¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤Web¥¢¥×¥êURL¡Öoutlook-one[.]vercel[.]app¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¤òÅ¸³«¡£µ¶¤ÎMicrosoft¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¼ý½¸¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¡¢Ç§¾Ú¾ðÊó¤òÀà¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¹¶·â¼Ô¤ÏAgreeTo¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·â¤Î¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜÍè¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Outlook¤Ç¥¢¥É¥¤¥ó¤ò³«¤¯¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¡¡°úÍÑ¡§Koi Security
¡û±Æ¶Á¤ÈÂÐºö
Koi Security¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹¶·â¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï4000¿Í°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ë¡£¹¶·â¼Ô¤ÏÀà¼è¤·¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¼ÁÌä¤Î²óÅú¤Ê¤É¤ò¼ý½¸¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¶·â¼êË¡¤ÏOutlook¥¢¥É¥¤¥ó¤Î¹½Â¤Åª·ç´Ù¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¼ê¸ý¤È¸À¤¨¤ë¡£¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î³«È¯¼Ô¤Î¿®Íê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥¢¥É¥¤¥ó¹¹¿·»þ¤ËMicrosoft¤Î¿³ºº¤ä´ØÍ¿¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥¢¥É¥¤¥ó¤ÏOutlook¥×¥í¥»¥¹¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¸¡½Ð¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢URL¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¸¡½Ð¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¯¡¢Microsoft¤¬¹½Â¤Åª·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Outlook¥¢¥É¥¤¥ó¤ÎÍøÍÑ¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥É¥¤¥ó¡ÖAgreeTo¡×¤ÏËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Outlook¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥É¥¤¥ó¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤ÏÀµ¾ï¤Ê¥¢¥É¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤Î´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á»²¾ÈÀèURL¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·â¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ûOutlook¥¢¥É¥¤¥óÆÃÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò°ÍÑ
Outlook¤Î¥¢¥É¥¤¥ó¤Ï¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤È°Û¤Ê¤ê¡¢³«¤¯¤¿¤Ó¤Ë³«È¯¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¼ÂºÝ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤ÏMicrosoft¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È(XML¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Î¤ß¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿URL¤«¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
º£²ó¹¶·â¼Ô¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò°ÍÑ¤·¤¿¡£É¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥É¥¤¥ó¤Ï²ñµÄ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥Ä¡¼¥ë¡ÖAgreeTo¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë¤Ï¥ê¥½¡¼¥¹URL¤È¤·¤Æ¡Öhttps://outlook-one[.]vercel[.]app¡×¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤ÏVercel¤¬Äó¶¡¤¹¤ëWeb¥¢¥×¥ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢Äã²Á³Ê¤ÎWeb¥¢¥×¥ê³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¹¶·âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥É¥¤¥ó¡ÖAgreeTo¡×¤Î¸ø¼°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡¡°úÍÑ¡§Koi Security
AgreeTo¤ÏChrome¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯5·î¤Î¹¹¿·¤òºÇ¸å¤Ë³«È¯¤òÄä»ß¡£³«È¯¼Ô¤Î¥É¥á¥¤¥ó¡Öagreeto[.]app¡×¤¬Í¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢Google¤Ï2025Ç¯2·î¤Ë³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òºï½ü¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Outlook¸þ¤±¤Î¥¢¥É¥¤¥ó¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤º¡¢Microsoft¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹¶·â¼Ô¤Ï½êÍ¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤Web¥¢¥×¥êURL¡Öoutlook-one[.]vercel[.]app¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥¥Ã¥È¤òÅ¸³«¡£µ¶¤ÎMicrosoft¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¼ý½¸¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¡¢Ç§¾Ú¾ðÊó¤òÀà¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¹¶·â¼Ô¤ÏAgreeTo¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·â¤Î¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜÍè¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Outlook¤Ç¥¢¥É¥¤¥ó¤ò³«¤¯¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¡¡°úÍÑ¡§Koi Security
¡û±Æ¶Á¤ÈÂÐºö
Koi Security¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹¶·â¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï4000¿Í°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ë¡£¹¶·â¼Ô¤ÏÀà¼è¤·¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¼ÁÌä¤Î²óÅú¤Ê¤É¤ò¼ý½¸¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¶·â¼êË¡¤ÏOutlook¥¢¥É¥¤¥ó¤Î¹½Â¤Åª·ç´Ù¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¼ê¸ý¤È¸À¤¨¤ë¡£¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î³«È¯¼Ô¤Î¿®Íê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥¢¥É¥¤¥ó¹¹¿·»þ¤ËMicrosoft¤Î¿³ºº¤ä´ØÍ¿¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥¢¥É¥¤¥ó¤ÏOutlook¥×¥í¥»¥¹¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¸¡½Ð¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢URL¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¸¡½Ð¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¯¡¢Microsoft¤¬¹½Â¤Åª·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Outlook¥¢¥É¥¤¥ó¤ÎÍøÍÑ¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥É¥¤¥ó¡ÖAgreeTo¡×¤ÏËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Outlook¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥É¥¤¥ó¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£