±ºÏÂ¤¬¥Ø¥°¥âÁ°´ÆÆÄ¤È¤Î·¸Áè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀÈ¯É½¡¡·ÀÌó²ò½ü¤ò½ä¤ê¡Ä¡ÖÉÔÍú¹Ô¤Ê¤·¡×¤ÈCAS¤¬Ç§Äê
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¤¬±ºÏÂ¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤ëÈ½ÃÇ
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï2·î16Æü¡¢2024Ç¯8·î26ÆüÉÕ¤Ç´ÆÆÄ¿¦¤ò²ò½ü¤·¤¿¥Ú¥¢¡¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥â»á¡¢¤ª¤è¤Ó¥³¡¼¥Á·óÊ¬ÀÏÃ´Åö¤ò²ò½ü¤·¤¿¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ô¥§¥¹»á¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿·¸Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡ÊCAS¡Ë¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤ëÃçºÛÈ½ÃÇ¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥°¥â»á¤é¤Ï2024Ç¯11·î¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍ¸úÀ¤Ê¤É¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤ØÄóÁÊ¡£2025Ç¯1·î¤ÎFIFAºÛÄê¤Ç¤Ï¥Ø¥°¥â»á¤é¤Î¼çÄ¥¤¬°ìÉôÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï»ö¼ÂÇ§¼±¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯3·î¤ËCAS¤Ø¾åÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÃçºÛÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢CAS¤Ï¥Ø¥°¥â»á¤é¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂà¤±¡¢±ºÏÂÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¡£·ÀÌó²ò½ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ËµÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ë¡Åª¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌÃÎ¤Ï1·î16Æü¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ø¤Î¼è¾ÃÀÁµá´ü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸øÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖËÜ·ï·¸Áè¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍ¸úÀ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¼êÂ³¤¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÛÄê¤Î·ë²Ì¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï·ÀÌóµÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö·ÀÌó²ò½ü¸å¤Î¥Ø¥°¥â»áÅù¤«¤é¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¾¤Þ¤Ì·¸Áè¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥°¥â»áÅù¤¬ºßÇ¤Ãæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ØÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´³èÌö¤òµ§Ç°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë