Ãæ¹ñ¤Ç¿Í´Ö¤Î³°·Á¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂÎ²¹¤ÈÉ½¾ð¤Þ¤Ç»ý¤ÄÄ¶¸½¼ÂÅª¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÏÀÁè¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎDroidUp¡Ê¥É¥í¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¡Ë¤ÏºÇ¶á¡¢¾å³¤¤ÎÄ¥¹¾¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¤Ç¹âÅÙÀ¸ÂÎ¹©³Ø¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖMoya¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¶âÂ°À¤Î³°·Á¤Ç¤Ê¤¯¿Í´Ö¤ÎÈéÉæ¤È»÷¤¿¿¨´¶¤ò»ý¤Ä¡Ö²¹¤«¤¤ÈéÉæ¡×¤À¡£ÂÎ²¹¤Ï32¡¥2¡Á36¡¥1ÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¡¢¿Í¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ì¤Ð¼ÂºÝ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤È»÷¤¿²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¡£
»ë³Ð¡¦É½¾ð¤Î¼Â¸½µ»½Ñ¤âÀº¹ª¤À¡£ÌÜ¤Î²£¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤ÇÁê¼ê¤òÇ§¼±¤·¤Æ»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´î¤Ó¡¦ÅÜ¤ê¡¦Èá¤·¤ß¡¦¹¬¤»¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤À¡£¸½¾ì»î±é¤ò¸«¤¿¼èºà¿Ø¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Ö´Ö¡¢¿Í´Ö¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥«¡¼3¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à´ðÈ×¤ÎÊâ¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í´Ö¤ÎÊâ¹ÔÀµ³ÎÅÙ¤ÎÌó92¡ó¿å½à¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥é¥¤¥À¡¼¡ÊLiDAR¡Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿ï»þ·ÐÏ©Ãµº÷¤È¾ã³²Êª²óÈò¤â²ÄÇ½¤À¡£²ñ¼ÒÂ¦¤Ïº£¸å¡¢ÅÅ¼Ö±Ø¡¢¶ä¹Ô¡¢ÇîÊª´Û¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç°ÆÆâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌò³ä¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¤êÆü¾ï¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¤ÏÊÌ¤Ë·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¬¥¤¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥«¡¼¥È¡¦¥¯¥Ì¥È¥½¥ó»á¤Ï¡Ö²¹¤â¤ê¤Ï¿Í´Ö¤Èµ¡³£¤ò¶èÊ¬¤¹¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÌÀ³Î¤Ê¿®¹æ¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î¶³¦¤¬Çö¤ì¤ì¤ÐÉÔ²÷´¶¤ä¶²ÉÝ¤¬¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö°ÆÆâ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë²¹¤«¤¤ÈéÉæ¤ä´¶¾ðÉ½¸½¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢´Æ»ë¤Î²ÄÇ½À¡¢¾ð½ïÅªÁàºî¡¢Æ±°Õ¤Î¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤Ê¤É¤ÎÎÑÍýÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÈ¿±þ¤âÊ¬¤«¤ì¤ë¡£µ»½Ñ³×¿·¤Ë¶Ã¤¯¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤È¶¦¤Ë¡Ö¶õÁÛ²Ê³Ø±Ç²è¤Ï·Ù¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀâÌÀ½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÍÎà¤¬¼«¤é´í¸±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢Åª¤ÊÌ¤Íè¤òÍ«Î¸¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢Moya¤Ï2026Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤òÌÜÉ¸¤Ë³«È¯Ãæ¤Ç¡¢Í½ÁÛ²Á³Ê¤ÏÌó17Ëü6000¥É¥ë¡ÊÌó2700Ëü±ß¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£