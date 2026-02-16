¸µ¥Á¥¢¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢»î¹ç¸å¤Î¼¹Ù¹¤ÊË½¹Ô¤Ë¹æµã ¡Öµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê2·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¿¥ª¥Ï¥¤¥ª¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µ¥Á¥¢¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤ÇË½¹ÔÈï³²
¡¡ÆÍÇ¡ËÖÈ¯¤·¤¿½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼2¿Í¤Î¡È»ÕÄï¡É¤Ë¤è¤ë°ø±ï¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢³«»Ï¤ï¤º¤«1Ê¬30ÉÃ¤ÇÎ¾¼Ô¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·ëËö¡£»î¹ç¸å¤â¸µ»Õ¾¢¤Ë¼¹Ù¹¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤ÇÄË¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸µ¥Á¥¢¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¹æµã¤¹¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Öµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¥É¥ó°ú¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤È¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥Ê¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Î°ø±ï¿¼¤¤»ÕÄïÂÐ·è¤¬¿ë¤Ë¼Â¸½¡£°¦Äï»Ò¥Þ¥¥·¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òË¸³²¤·ÆÍÇ¡¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¤ò¿ë¤²¤¿¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤¬»î¹ç³«»Ï¤«¤éÆÍÇ¡¡¢ÂçË½Áö¤ò³«»Ï¡£¤ï¤º¤«1Ê¬30ÉÃ¤ÇÎ¾¼Ô¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤â¼¹Ù¹¤Ë¥Þ¥¥·¥ó¤ò²¥¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤ÇÉ¬»¦µ»¥·¥ã¡¼¥×¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡Ê¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¡Ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢43ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ÇÍî¤Á¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê²ðÆþ¤Ë¤è¤êÇÔËÌ¡£¤½¤Î¸å¤Î½±·â¤Ë¤è¤ê¡¢Íê¤ì¤ë»Õ¾¢¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢Å¨ÂÐ´Ø·¸¤¬É½ÌÌ²½¡£¥Þ¥¥·¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤ÎÂÐÀï¤¬¤½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¤é¥¹¥é¥à¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Ë¥Þ¥¥·¥ó¤¬¥¢¥ó¥¯¥ë¥í¥Ã¥¯¤òÁÀ¤¦¡£¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Ï¤³¤ÎÂ´ØÀá¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÇÈ¿·â¡£¤·¤«¤·¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥¥Ã¥¯¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡£
¡¡¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤¬¾ì³°¤Ø¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÇºÆ¤ÓÂ´ØÀá¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Ï¤³¤ì¤ò¿¶¤ê¤Û¤É¤¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤ò¥¹¥Á¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹¤ØÇØÃæ¤«¤éÃ¡¤¤Ä¤±¡¢Â³¤±¤Æ¥ê¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤Ø°ú¤¾å¤²¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤òÏ¢ÂÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¶¯Îõ¤ÊÂÇ·â¤Ë¥Þ¥¥·¥ó¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë°¤É¡¶«´¤Î¤Ê¤«¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥Ñ¥¦¥ó¥ÉÄÉ·â¡£¤³¤Î¾ì³°¤Ç¤Î¹¶ËÉÃæ¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î10¥«¥¦¥ó¥È¤¬´°Î»¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥«¥¦¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ö°ø±ï¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ï¤ï¤º¤«1Ê¬È¾¤Ç½ªÎ»¡£¤·¤«¤âÎ¾¼Ô¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¡×¡Ö¤Ï¡©¡×¡Ö½ªÎ»¡×¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤Ê¤«¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Ï¤µ¤é¤Ë¼¹Ù¹¤Ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÂ³¤±¡¢¼Â¶·ÀÊ¾å¤Ç¥Þ¥¥·¥ó¤ËÆÀ°Õ¤Î¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¶Ë¤áÂ³¤±¤ë°Û¾ï»öÂÖ¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¥Þ¥¥·¥ó¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»î¹ç¤È¤«¤â¤¦´Ø·¸¤Í¤¨¡×¡Ö¥µ¥½¥ê¸Ç¤áÄË¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤ä¶¹¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¸«»ö¤Ë¸Ç¤á¤ë»Ñ¤Ë¡Ö´ïÍÑ¤À¤Ê¡×¤ÎÀ¼¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê²ñ¾ì¤Ë°ú¤µ¤Ì£¤Î¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼¹Ù¹¤Ê»î¹ç¸å¤ÎË½¹Ô¤Ë¡¢¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·AJ¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤òµß½Ð¡£¸µ¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÂà»¶¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À¸µ»Õ¾¢¤ËÄË¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡É¥¬¥óµã¤¡É¤Ç¤Þ¤¿¼å¥¥ã¥é¤ËµÕÌá¤ê¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡ÄÎ¾¿Ø±Ä¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Î¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÈAJ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë