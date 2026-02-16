ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¢¡È¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡ÙÍÍ¡É¤Ç¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ö´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤±¤ª¤Á¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬16Æü¡¢µþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ÄÅ¸¡ÖKAORUKO exhibition¡ØÊ¡¤ò¤Þ¤Í¤¯¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¡×°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¡£ÀÄÌÚ¤¬¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡TBS¤Îµ¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤«¤Î³èÌö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢TBS¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡ÙÍÍ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡Ö½é¤á¤Æ½Ð¤¿»þ¤È¤«¡Ä¤¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ÄÅ¸¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKAORUKO¤¬16Æü¤«¤é25Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊ¡¤ò¤Þ¤Í¤¯¤â¤Î¤¿¤Á¡×¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¾·¤Ç¤ä³Ý¼´¤Ê¤É¤ò¡Ö±ïµ¯¤Î¤è¤¤¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¾þ¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤¦¤Á¤ËÆüËÜÊ¸²½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿KAORUKO¤¬¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡Ö¹¬¤»¡×¤ä¡Ö¿´¤ÎË¤«¤µ¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÊ¡¤ò¤Þ¤Í¤¯¤â¤Î¤¿¤Á¡×¤ò¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ë¤ÏKAORUKO¤Î¤Û¤«¡¢Ç¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë·Ý¿Í¤È¤·¤Æ°¡À¸¡Ê¥ß¥¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
