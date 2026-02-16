¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤AMEX¥«¡¼¥É¡¢ÂÐ¾Ý¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î°û¿©ÎÁ¶â¤¬ºÇÂç20¡ó³ä°ú¤Ë¡¡3·î31Æü¤Þ¤Ç
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÄó·È¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î°û¿©ÎÁ¶â¤¬ºÇÂç20¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2·î1Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¥«¡¼¥É¤Ï¡¢Marriott Bonvoy ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥«¡¼¥É¤ÈMarriott Bonvoy ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¡¼¥É²ñ°÷¡£²ÈÂ²¥«¡¼¥É¤â´Þ¤à¡£Ä«¿©ÎÁ¶â¤ä³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤Ê¤É¤Ï³ä°úÂÐ¾Ý³°¡£ºÇÄãÍøÍÑ¶â³Û¤Ï10ÊÆ¥É¥ë¡£
ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ï¡¢JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡¢Åìµþ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸×¥ÎÌç¡¢Åìµþ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¶äºÂ¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÆü¸÷¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡¢¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Ù¥¤¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óµþÅÔ¡¢¥»¥ó¥È ¥ì¥¸¥¹ ¥Û¥Æ¥ë Âçºå¡¢WÂçºå¡¢JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÊ¡²¬¡£
»ÜÀß¤Ë¤è¤êÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ä³ä°úÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢½ü³°Æü¡¦»þ´ÖÂÓ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£