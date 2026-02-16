£Õ¡Ý£±£¹ÆüËÜÂåÉ½¤Î»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È°éÀ®ÏÀ¡É¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¡¡¥¯¥é¥Ö»þÂå¤È¤Î°ã¤¤¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤òÅÇÏª¡ÚKICKOFF¡ªKANSAI¡Û
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë£Õ¡Ý£±£¹ÆüËÜÂåÉ½¤Î»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¡££Í£Ã¤Î²ÃÃÏÎ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå»þÂå¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡£Åö»þ¤ÎÈëÏÃ¤ä»³¸ý´ÆÆÄ¤Îµ®½Å¤Ê¡È°éÀ®ÏÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬Èô¤ó¤À¡£
¢§»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡¡´ØÀ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦£Í£Â£Ó¤Î£Ê¥ê¡¼¥°±þ±çÈÖÁÈ¡Ø£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª£Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡Ù¤Ç¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ²ÃÃÏÎ¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ£Õ¡Ý£±£¹ÆüËÜÂåÉ½¤Î»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»Ë¾å½é¤Î¹â¹»À¸£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤À¡£¸½ºß¤Ï£²£°£²£·Ç¯¤Î£Õ¡Ý£²£°£×ÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤ºÍÇ½¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö»þÂå¤È¤Ï¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏËèÆü¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï³èÆ°¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤À£±²ó¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÃ»¤¤¤Ê¤«¤Ç²¿¤òÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ã¤¦¡×¤È¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÇÀ®Ä¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂçÏÈ¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤È¤³¤í¤È¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤È¤³¤í¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤òÅý°ì¤µ¤»¤ë¤«¤¬À¤ÂåÂåÉ½¤Ïµ®½Å¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý´ÆÆÄ¤é¤·¤¤°éÀ®ÏÀ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»³¸ý¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë´üÂÔ¤À¡£
