¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¾®Ê¿Æà½ï¤µ¤ó¡ÖµÏ¿¤ÏÎò»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¼«¿È¤Î¸ÞÎØµÏ¿¹¹¿·¤ò½ËÊ¡¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥Ð¥È¥ó¤¬¡×¸½ºß¤Ï¥«¥Õ¥§¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£µ£°£°£í¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥³¥¯¤¬£³£¶ÉÃ£´£¹¤Î¸ÞÎØ¿·µÏ¿¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Æ±¼ïÌÜ£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾®Ê¿Æà½ï¤µ¤ó¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÞÎØ¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¡¢¾®Ê¿¤µ¤ó¤¬£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÎÍ¥¾¡»þ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£³£¶ÉÃ£¹£´¡£º£Âç²ñ¡¢¤³¤ì¤ò¥³¥¯¤¬£°ÉÃ£´£µ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ê¿¤µ¤ó¤ÏÇï¼ê¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£³£¶¡É£´£¹¡¡£Ç£å£æ£å£ì£é£ã£é£ô£å£å£ò£ä¡¡£Æ£å£í£ë£å¡¡£Ë£ï£ë¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£¡ÖµÏ¿¤ÏÎò»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡££¸Ç¯¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ð¥È¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢£³£¶¡É£¹£´¡¡¤¤¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎµÏ¿¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Î£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë°úÂà¡££²£µÇ¯£¸·î¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¯½êÂ°Àè¤È¤·¤ÆÁª¼ê³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤ÎÁêß·ÉÂ±¡ÉßÃÏÆâ¤Ë¥«¥Õ¥§¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£º£·î£·Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬¡¢Ë¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¡Ø¤Ò¤È¸ÆµÛ¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤³¤ÎÈ¾Ç¯¡¢Æü¡¹¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤³¤Ë¤¢¤ë°Â¿´¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ±¤¸½Å¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¾®Ê¿¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£³£±¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£