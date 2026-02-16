DeNA¡¢¡ØYOKOHAMA GIRLS¡ùFESTIVAL 2026 Supported by ²£ßÀ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ù ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·èÄê¡ª
¡¡DeNA¤Ï16Æü¡¢5·î12Æü¡Á14Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¡ØYOKOHAMA GIRLS¡ùFESTIVAL 2026 Supported by ²£ßÀ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡12Ç¯ÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¡ØYOKOHAMA GIRLS¡ùFESTIVAL¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¡ù¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¡£¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¤Âå¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤àºÇ¶¯¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀº¿À¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÎ®¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Ï²£ÉÍ¤Î³¹¤òºÌ¤ë¡Ö¿åÌÌ¤Î¤¤é¤á¤¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Êµ±¤¤¬½¸·ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥á¥¤¥¯¤òÊø¤µ¤º±©¿¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Á°³«¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£º£Ç¯¤ÏÄêÈÖ¤Î·Á¾õ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥ß¥Ë¾æ¥¿¥¤¥×¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÁ´3·¿¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÊÌÇä¤ê¤Î°µÃå¥·¡¼¥È¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï°ìÉôºÂÀÊ¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÍÑ°Õ¡£
¢§ ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î¤È¤³¤í¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿!ÅöÆü¤Ï¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×
¢§ ¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿!¡Ø¥Ù¥¤¡ù¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±þ±ç¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×