ÂæÏÑÈ¯¤Î¡ÖSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö³¨ËÜ¡×¤¬ÏÃÂê¡¡Âç¿Í¤Ë¤³¤½ÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ÖÎ¤»³¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥¢¡¼¥È³¨ËÜ
¡Ø¾®¤µ¤ÊÂæÏÑÇòµû¤ÏÂçÇÈ¤òÀ¸¤à¡Ù¡Ê¥È¥¥¡¼¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥º¡Ë¤è¤ê
¡¡Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë»³¡¢À¶Î®¤¬Î®¤ì¤ëÃ«¡£¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÎ¤»³¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¿´¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Î¤»³¤ò¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÀÂ¼¤Î¹âÎð²½¡¢ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Î¸º¾¯¡¢»º¶È¤Î¿êÂà¤Ê¤É²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£²áÁÂ¤ÎÂ¼¤Ë¼ã¼Ô¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤Ë¤Ï¡©¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÄÈª¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¡¢Êë¤é¤·¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤Ë¡¢¼ÂÁ©¤ò¤â¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÂæÏÑ¤À¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈþ¤·¤¤³¨ËÜ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§Æü²¼½ß»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§Satoshi Kaneko¡Ë
¡¡ÂæÏÑ¤ÎÎ¤»³¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿Í¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¼ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¿¹ÎÓ¤ä²ÏÀî¤È¶¦Â¸¤·¡¢Æ°¿¢Êª¤È¤âÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÇÀÂ¼¤Î¿êÂà¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Î¤»³¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¡¢ÂæÏÑ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö³¨ËÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î¤»³¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÍøÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£2010Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¾òÌóÂè10²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP10¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¾§¤·¤¿¡£¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤È¼«Á³¤òÂÐÎ©¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸¤òÌÏº÷¤·¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢NGO¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î¼ÂÁ©¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡ÖSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¨ËÜ¤â¼ÂºÝ¤ËÂæÏÑ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Î¤»³ºÆÀ¸¤òÃúÇ«¤Ë¼èºà¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ø¥«¥¿¥°¥í¥È¥Ó¤Î²Î¡Ù¡Ê¥È¥¥¡¼¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥º¡Ë¤è¤ê
¡ÖSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö³¨ËÜ¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÂè1ÃÆ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÏÄÕ²°½ñÅ¹¤äÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤ËÊÂ¤Ó¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2010Ç¯¤ËÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¾§¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¡¢¼ÂÁ©¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÕÍ¢Æþ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤¬ÈËÂÎ»úÈÇ¡¦±Ñ¸ìÈÇ¡¦ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î£³¤Ä¤Î·ÁÂÖ¤ÇÆ±»þ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ÇÀÂ¼½¸Íî¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡¢ÂæÏÑ³ÆÃÏ¤Î4¤Ä¤Î»öÎã¤¬³¨ËÜ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¾®¤µ¤ÊÂæÏÑÇòµû¤ÏÂçÇÈ¤òÀ¸¤à¡Ù
ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÂæÏÑÇòµû¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢»º¶È¤ÎÅ¾´¹¤È¶µ°éÂÎ¸³¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÊª¸ì¡£
¡ØÉ´Ê¬¶¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ù
Îò»Ë¤¢¤ë¿åÏ©¤Î²þ½¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤ÈÇ¯Ä¹¼Ô¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿À¸ÂÖ·Ï¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ÇÀÂ¼¤ÎÏÃ¡£
¡ØÇò¤¤ÀÐ¤ÏÎ¦¤Ø¾å¤¬¤ê ¹õ¤¤ÀÐ¤Ï³¤¤ØÀø¤ë¡Ù
¥µ¥ó¥´ÀÐ¤È¸¼Éð´ä¤ò¼´¤Ë¡¢Åç¤Î¼«Á³»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£³¤¤ÈÎ¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£
¡Ø¥«¥¿¥°¥í¥È¥Ó¤Î²Î¡Ù
ÇÀÌ±¤È¹ÔÀ¯¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢ÇÀÌô¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ä»¤ÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤ÎÇÀ¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ°À×¡£
º¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡¢¡Ø¥«¥¿¥°¥í¥È¥Ó¤Î²Î¡Ù¡ØÉ´Ê¬¶¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ù¡Ø¾®¤µ¤ÊÂæÏÑÇòµû¤ÏÂçÇÈ¤òÀ¸¤à¡Ù¡ØÇò¤¤ÀÐ¤ÏÎ¦¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¹õ¤¤ÀÐ¤Ï³¤¤ØÀø¤ë¡Ù¤Î¸¶½ñ°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡¢¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î³¨ËÜ
¡¡³¨ËÜ¤ò³«¤¤¤Æ¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿§¤Å¤«¤¤¡¢ÂçÃÀ¤Ê¹½¿Þ¡¢¥Ú¡¼¥¸Ãæ±û¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹Î©ÂÎÅª¤Ê¤·¤«¤±¡£Æ°¿¢Êª¤ÎÀ¸Ì¿´¶¤¬²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢É½»æ¤Ë¤ÏÉÛ¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÆÉ¤à¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄ¯¤á¤ë¡×¤³¤È¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê³¨ËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤ÎËÜ¤Ë¤â¤·¤«¤±¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë
¡¡³¨ËÜÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Î¤»³Å¸¼¨¤Î¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó½¸ÃÄ¡Ö¼ï籽¡Ê¤·¤å¤·¡ËÀß·×¡ÊSEED DESIGN¡Ë¡×¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇÀÂ¼¤Î²áÁÂ²½¤äÅÄÈª¤Î¹ÓÇÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©¾ì¤Î°ã¤¦¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼çÄ¥¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÊý¸þÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡ØÎ¤»³¡Ù¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Î¤â¤È¡¢¿Í¤È¼«Á³´Ä¶¤Î¶¦Â¸¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸«Ä¾¤¹»ëÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÌäÂê¤â²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ï籽Àß·×¤ÎÄÄ ¸¥´ý¡Ê¥Á¥ó¡¦¥·¥¨¥ó¥Á¡¼¡Ë¤µ¤ó¡£
¼ï籽¡Ê¤·¤å¤·¡ËÀß·×¡ÊSEED DESIGN¡Ë¤ÎÄÄ ¸¥´ý¡Ê¥Á¥ó¡¦¥·¥¨¥ó¥Á¡¼¡Ë¤µ¤ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì¤ÇÌä¤¤¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡¡ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î¡ÖSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö³¨ËÜ¡×¤Ï´Á»úÉ½µ¤¬Â¿¤¯¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Î¤»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¾ì¤ä¡¢´Ä¶ÌäÂê¡¦ÇÀÂ¼ÌäÂê¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¤ÎÆ³Æþ¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë°ìºý¤À¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤òÄÉ¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¡£³¨ËÜ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Öµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÎ¤»³¤Î¸¶É÷·Ê¤À¡×¤È²û¤«¤·¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Î¤»³¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¤»³¤Îºß¤êÊý¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÎÊª¸ì¤ò³¨ËÜ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£