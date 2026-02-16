¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¼ç±é¡Ö¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡×¼Â¼Ì±Ç²è²½ °ÂÀÆÀ±Íè¤È¡ÈW²¦»Ò¡É¤ÎÎøÉÁ¤¯
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤Î¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á»áºî¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¡Ê2026Ç¯½©¸ø³«¡Ë¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½·èÄê¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¼ç±é¡¢½÷Í¥¤Î°ÂÀÆÀ±Íè¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£
ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¹â¹»°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÔÂ¼àèàá¤È¡¢ÃæÀÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»Ò¡¦Âì¸ý¾¬¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤â¤Ë¡È²¦»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÃÊÌ¤Ê½éÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤Ç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤Î¤ä¤Þ¤â¤ê»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¡£½é¤á¤ÆËÜµ¤¤ÎÎø¤òÃÎ¤ëàèàá¤È¡¢½é¤á¤ÆÎø¤ò¤¹¤ë¾¬¡£2¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¼þ°Ï¤«¤é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢»þ¤Ë´Å¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ÈW²¦»Ò¡É¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
2020Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¡Öàèàá¤È¾¬¤ÎW²¦»Ò¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö³¨¤¬¥¥ì¥¤¡ª¡×¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¡Öebookjapan ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2023¡×Âè1°Ì¡¢¡ÖÂè2²ó¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ä¤·Îø°¦¥Þ¥ó¥¬¡×Âç¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ã±¹ÔËÜ¤Ï10´¬¡Ê2·î16Æü¸½ºß¡Ë¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï750ËüÉô¡ÊÀ¤³¦Îß·×¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£
1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·´©10´¬¤Ï¡¢Billboard JAPAN Áí¹ç½ñÀÒ¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈJAPAN Book Hot 100¡É¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§1·î12Æü¡Á1·î18Æü¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤¯1·î¤«¤é¤ÏTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤â³«»Ï¡£Æ·¤ÎÆ°¤¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Î°ìËÜ°ìËÜ¡¢¼ê¤Î·ì´É¤Þ¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈþÎï¤Êºî²è¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¡£Èþ¤·¤¯¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤È¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½·èÄê¡£2026Ç¯½©¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÎøÊª¸ì¤òËÂ¤°¡ÈW²¦»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È&¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
´°àú¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¸Ø¤ë¹â¹»°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡Ö²¦»Ò¡×¡¦»ÔÂ¼àèàá¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê2017¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¡Ö¾Ã¤¨¤¿½éÎø¡×¡Ê2021¡Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Øº£Ìë¡¢À¤³¦¤«¤é¤³¤ÎÎø¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤â¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ15.3²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¤«¤éÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿Æ»»Þ¡£3·î¤Ë¤Ï±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÆ»»Þ¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æ±Ç¯¤Ë2ºîÌÜ¤Î±Ç²èÃ±ÆÈ¼ç±é¤ò¾þ¤ë¡£
±Ç²è²½¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ»»Þ¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ò¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öàèàá¤ÏÎø°¦¼êÎý¤ì¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Îàèàá¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´ó¤»¤ë¤¿¤á¡¢Îï¤·¤¤¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÈ±¿§¤Ë¡£Æ»»Þ¼«¿È¤¬·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÆ©ÌÀ´¶¤È²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥é¤Çàèàá¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥Á¥ã¥é¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¼Â¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¾¬¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¿¿·õ¤ÊÎø¤Ë¸þ¤¹ç¤¦àèàá¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤«¤Ä¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»Ò¡¦Âì¸ý¾¬¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢½÷À»ï¤ä¹¹ð¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£¤µ¤é¤ËTV¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡×(2023¡¿TBS)¡¢¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×(2024¡¿TBS)¡¢¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(2025¡¿TBS)¡¢¡ØÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¡Ê2024¡Ë¡¢¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¡Ê2025¡Ë¤È½Ð±éºî¤¬Àä¤¨¤º³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë°ÂÀÆ¡£º£ºî¤ÇÎø°¦±Ç²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¾¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¾¬¤ò±é¤¸¤ë¡£
Æ»»Þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÀÆ¤Ï¡Ö¿·´©¤ÎÈ¯Çä⽇¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤º¡¢Åö⽇¤Ë¤ÏÉ¬¤º½ñÅ¹¤ËÇã¤¤¤Ë⾏¤¯¤¯¤é¤¤¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÆ»»Þ¤µ¤ó±é¤¸¤ëàèàá¤Ï¡¢»ÅÁðŽ¥⽬Àþ¤Ê¤Éàèàá¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÈÃÎ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤ë¤ê¤ÈÈ´¤±¤Æ¡¢摑¤á¤Ê¤¤¡É ¤½¤ó¤Êàèàá¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¾¬¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç⼤¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¬¤È¤·¤Æ²á¤´¤»¤¿¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢»ä¤ÎÌò¼Ô⼈⽣¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ»»Þ¤È¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤òÈ÷¤¨¤ëÎï¤·¤¤2¿Í¤ÏËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê2024¡¿TBS¡Ë¡¢¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª¡Á¡×¡Ê2025¡¿TBS¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è½é´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¸ò´¹¥¦¥½Æüµ¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ç¤Ï¤¹¤ì°ã¤¦2¿Í¤Î¿´¾ð¤ò¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÉÁ¤¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢ÃúÇ«¤Ê±é½Ð¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÃÝÂ¼¸¬ÂÀÏº´ÆÆÄ¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¼þ°Ï¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦àèàá¤È¾¬¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÁ¡ºÙ¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯ÉÁ¤¯¡£
µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2019¡¢2021¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ÇÂè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÆÁ±ÊÍ§°ì»á¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á»á¤Ï±Ç²è²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö²¦»Ò¡ß²¦»Ò¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Æ»»Þ¤µ¤ó¤È°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ø´é¾®¤Ã¤Á¤ã¡ªµÓºÙ¤Ã¡ª¡Ù¤È¸ì×Ã¤ò¼º¤¦¤Û¤É¤Î°µÅÝÅªÈþ¤·¤µ¤È°µÅÝÅª²¦»Ò´¶¤ËÊòÁ³¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Î³§¤µ¤Þ¤â¸¶ºî¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢àèàá¤È¾¬¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¶¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¡×¡Êàèàá¡Ë¡¢¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡×¡Ê¾¬¡Ë¤ÈÎø¤Ë¸ÍÏÇ¤¦2¿Í¤Î¿´¾ð¤ò¸½¤·¤¿¥³¥Ô¡¼¤È£×²¦»Ò¤¬ÊÂ¤Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁ¡ºÙ¤µ¤äÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¤È¤â¤Ë¡È²¦»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË½÷¤¬ËÂ¤°Îø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡£Åù¿ÈÂç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¸¶ºî¤ò¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªàèàá¤ÏÎø°¦¼êÎý¤ì¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÀÆ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾¬¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²¦»Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2¿Í¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä³ëÆ£¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤¹¤ó¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤È¤¤á¤¤¤Æ´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¿·´©¤ÎÈ¯Çä⽇¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤º¡¢Åö⽇¤Ë¤ÏÉ¬¤º½ñÅ¹¤ËÇã¤¤¤Ë⾏¤¯¤¯¤é¤¤¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Þ¤â¤ê¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡¢¤³¤ÎÎï¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¾¬¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤ÆÎø¤ò¤¹¤ë½é¡¹¤·¤µ¤äÉÔ´ï⽤¤µ¡¦⼥¤Î⼦¤Ê¤¬¤é¡È²¦⼦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄø¤Î⽴¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤É¡¢´ÆÆÄŽ¥¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¸¶ºî¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éËè¥·¡¼¥ó»î⾏ºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»»Þ¤µ¤ó±é¤¸¤ëàèàá¤Ï¡¢»ÅÁðŽ¥⽬Àþ¤Ê¤Éàèàá¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÈÃÎ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤ë¤ê¤ÈÈ´¤±¤Æ¡¢摑¤á¤Ê¤¤¡É ¤½¤ó¤Êàèàá¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¾¬¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç⼤¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¬¤È¤·¤Æ²á¤´¤»¤¿¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢»ä¤ÎÌò¼Ô⼈⽣¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿⽅¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â⼼¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Þ¤â¤êÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò±Ç²è²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤ÎÆ»»Þ¤¯¤ó¤È°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëàèàá¤È¾¬¤¬»ý¤ÄÊ£»¨¤ÊÆâÌÌ¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆËÜºî¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢Èà¤é¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ËÄË¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡£
¼Â¼Ì²½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æàèàá¤È¾¬¤Á¤ã¤ó¤òÃ¯¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¦»Ò¡ß²¦»Ò¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Æ»»Þ¤µ¤ó¤È°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö´é¾®¤Ã¤Á¤ã¡ªµÓºÙ¤Ã¡ª¡×¤È¸ì×Ã¤ò¼º¤¦¤Û¤É¤Î°µÅÝÅªÈþ¤·¤µ¤È°µÅÝÅª²¦»Ò´¶¤ËÊòÁ³¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Î³§¤µ¤Þ¤â¸¶ºî¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤¬ÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
