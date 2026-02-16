¡Ö½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¡×¤òÁÀ¤¦¾ì¹ç¤Î¥â¥Æ¥á¥¤¥¯£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Îø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê½÷À¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦µ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ë¸¸ÁÛ¤òÊú¤¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥á¥¤¥¯¡×¤Ç¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¡Ù¤òÁÀ¤¦¾ì¹ç¤Î¥â¥Æ¥á¥¤¥¯¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛºÙ¤¹¤®¤ºÂÀ¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¥Þ¥¹¥«¥é¡×
¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÊÈýÌÓ¤Ï¥À¥á¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¡Ö¤ï¤¶¤È¤é¤·¤µ¡×¤ò·ù¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÈýÌÓ¤ÏºÙ¤¹¤®¤º¡¢ÂÀ¤¹¤®¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÀ°¤¨¡¢»Å¾å¤²¤ËÈ±¿§¤È¹ç¤ï¤»¤¿Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÉï¤Ç¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¤¹¤Ã¤Ô¤ó¹¥¤ÃË»Ò¥¦¥±È´·²¤Î¡ÖBB¥¯¥ê¡¼¥à¡×
¡Ö¥á¥¤¥¯»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤Ï¡Öºî¤ê¹þ¤ß´¶¡×¤ò·ù¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¥Ù¡¼¥¹¤ÏBB¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤ß¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Á³¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡Û¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤è¤êÄ¹¤µ½Å»ë¡Ö¥í¥ó¥°¥Þ¥¹¥«¥é¡×
¡Ö¤½¤â¤½¤âÌÜ¤Ë²¿¤«ÅÉ¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Þ¥¹¥«¥é¤ò½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤Ï°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ä¹¤µ½Å»ë¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¼«Á³¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡×
¡ÖÌÜÎ©¤Ä¿§¤Ï¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤è¤ê¡Ø¤¦¤ï¡¢ÇÉ¼ê¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤ê¤â¡¢Êâ¤ß´ó¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ãã¿§·Ï¤Î¥°¥é¥Ç¤ÇÍ¥¤·¤²¤ÊÌÜ¸µ¤Ë¤Ê¤ë¥á¥¤¥¯¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤Ä¤±¤Þ¡×¤è¤ê¤Ê¤¸¤à¡ÖÃ»¤á¤Þ¤Ä¤²¥¨¥¯¥¹¥Æ¡×
¡Ö¡Ø¤Þ¤Ä¤²¤¬½Å¤½¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥¦¥±¤¬°¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Ä¤±¤Þ¡×¤â½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤·¤«Í¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã»¤á¤Î¤Þ¤Ä¤²¥¨¥¯¥¹¥Æ¤Ê¤é¡Ö¤Ä¤±¤Þ¡×¤è¤ê¡Ö¤Ä¤±¤Æ¤ë´¶¡×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤Î²ÁÃÍ¥¢¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¶¡Û¿Í¹©Åª¤ÊÀÖ¤ß¤òÍÞ¤¨¤¿¡Ö¤¦¤ë¥Ä¥ä¥ê¥Ã¥×¡×
¡Ö¥É¡¼¥ê¡¼¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¬¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ý¹È¤ä¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤·¤¿¥°¥í¥¹¤Ï¡¢½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹´¶¡×¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÇöÉÕ¤¤Î¸ý¹È¤òÅÉ¤ê¡¢¿°¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤À¤±Æ©ÌÀ¤Î¥°¥í¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥Ì¡¼¥Ç¥£¤Ê¿°¤Ç¾¡Éé¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¸üÅÉ¤ê´¶¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥Ä¥äÈ©¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡×
¡ÖËÜµ¤¤Ç¡Ø¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢È©¤Î¥¢¥é¤ò±£¤½¤¦¤È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤Î¤â½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤Ë¤ÏÉÔÉ¾¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤è¤ê¤â¥Ä¥ä´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÇÈ©¤¬¥¥ì¥¤¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¥¢¥¤¥é¥¤¥ó°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡×
¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï°Ò°µ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤Ï¡¢¤à¤·¤í½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤ò°Ñ½Ì¤µ¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤²¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ëÄøÅÙ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Î¤ß¤ËÎ±¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¼«Á³¤ÊÈ¯¿§¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¡×
¡Ö¡Ø´é¤¬ÀÖ¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ÈËË¤òÀÖ¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ª¥Õ¥§¥í¥á¥¤¥¯¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¿§¤Ã¤Ý¤µ¤è¤êÉÔ¼«Á³¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö·ì¿§¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈ¯¿§¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤âÃËÀ¤È½÷À¤ÎÈþÅª´¶³Ð¤Ë¤Ï¥º¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤ì¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡ÖÇö¤¹¤®¤ë¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¤½¤â¤½¤âÃËÀ¤È½÷À¤ÎÈþÅª´¶³Ð¤Ë¤Ï¥º¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À·Ð¸³¾¯¤Ê¤áÃË»Ò¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤ì¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡ÖÇö¤¹¤®¤ë¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë