¡Ö¤Þ¤¿¼¡²ó¡¢£´Ç¯¸å¤Ë¡×¡Ä¸ÞÎØ¥â¡¼¥°¥ë²òÀâ¡¦Î¤Ã«Â¿±Ñ¤µ¤ó¡Ä¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×À¸½Ð±é¡Ö¥é¥¹¥È¡×¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎËÙÅç¹Ô¿¿¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥â¡¼¥°¥ë¤Ç£±£¹£¹£¸Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÎ¤Ã«Â¿±Ñ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Î¤Ã«¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¶É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈÎÇä´ë²èÉô¤ÇÉûÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£±£³Ç¯¤Î°úÂà¸å¤«¤é¼Ò¶È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£³Æü¤Ë¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ë²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¤¿Î¤Ã«¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ËÙÅç¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Î¤Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¿·Ê¹»æ¤Çºî¤Ã¤¿¥¹¥¡¼ÈÄ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¡¼ÈÄ¤ò»È¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼¡²ó¤Þ¤¿¤¼¤Ò¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ÈÎ¤Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¥¹¥¡¼¤ÎÈÄ¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¼¡²ó¡¢£´Ç¯¸å¤Ë¡×¤È½Ð±é¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÃ«¸¶¤Ï¡Ö¥â¡¼¥°¥ë¶¥µ»¤È¤·¤Æ½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ã«¸¶¤Ï¡Ö¤¤¤«¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤â¤È¤â¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿Î¤Ã«¤µ¤ó¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£²ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤ÏËÙÅçÁª¼ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ä¶â¥á¥À¥ë¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Î¤Ë£±£´£´£°¤òÂçÉñÂæ¤Ç¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÈà¤Î¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤ËËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ò¤¹¤´¤¤¥°¥Ã¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£