É÷´Ö½Ó²ð¡¢¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×£³·î£²£³Æü¡ÖÂ´¶È¡×À¸È¯É½¡Ä£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î¤«¤é£·Ç¯È¾½Ð±é¡Ö»Ä¤ê£±¤«·î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤¬£±£¶Æü¡¢·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢£³·î£²£³Æü¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç£Ú£É£Ð¡ª¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö£³·î£²£³Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤¬£·Ç¯È¾Ì³¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£É÷´Ö¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î£·Ç¯È¾¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ï¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¤·¤ó¤ß¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¡ª¤¢¤È£±¤«·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼«Ê¬¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇú¾Ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡ª»ä¡¢¥É¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¡Ä¤Þ¤À·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢£±¤«·î°Ê¾å¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢É÷´Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¶âÍË¤ËÍè¤Æ¡¢Â¾¤ÎÍËÆü¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤â¤·¤³¤Î£±¤«·î¤¬²á¤®µî¤Ã¤Æ¤â¡¢É÷´Ö¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï¡ÖÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁ´ÍËÆü¡¢À©ÇÆ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È´¿·Þ¡£É÷´Ö¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£»Ä¤ê£±¤«·î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¼èºà¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤É¡Ä¤¦¤ó¡Ä¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£