´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢º£Æü16Æü(·î)¤ÏÌë¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï©ÌÌ¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀÆü17Æü(²Ð)¤Ï¥°¥Ã¤È´¨¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡îÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â³¤¡¢21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤ÏºÆ¤ÓÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü16Æü(·î)¤ÏÄãµ¤°µ¤¬°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤«¤éÆüËÜ¤ÎÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢¼¡Âè¤ËÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ïº£Æü16Æü(·î)Ìë¤«¤éÌÀÆü17Æü(²Ð)ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢À¾Éô¤Î»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ß¿åÎÌ¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢À¾Éô¤Î»³ÃÏ¤Ç¤ÏÂçÀãÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ßÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü17Æü(²Ð)¤ÏÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Æüº¹¤·¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Îä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢¥°¥Ã¤È´¨¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡îÁ°¸å¤Ç¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µËö¤Î½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÆü¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀ¸åÆü18Æü(¿å)°Ê¹ß¤âÏ¢Æü¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬ºÆ¤Ó¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢22Æü(Æü)¤Ï17¡î¡¢23Æü(·î)¤Ï19¡î¤È½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÀè¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤·¡¢¤ªÈ©¤ÎÊÝ¼¾¤ä¹¢¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤â¿´³Ý¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
