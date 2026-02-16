¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¾×ÆÍ1¿Í»àË´¡¡ÅìËÌÆ»¡¢8»þ´ÖÈ¾ÄÌ¹Ô»ß¤á
¡¡15Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»ÔÀÜ¹üÌÚ¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Ç¡¢Ï©¸ª¤ËÄä»ßÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸åÂ³¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬»àË´¡£Åö»þ¡¢¼Ö³°¤Ë¤¤¤Æ¾×ÆÍ¤ÎÃÆ¤ß¤Ç¼«¿È¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸©·Ù¤¬ÃËÀ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê55¡Ë¡á´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¡á¤«¤é»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¹õ°ëÈÄ¼¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¡½À¾Æá¿ÜÌî±ö¸¶IC¤Î¾å¤êÀþ¤Ï¡¢16Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éÌó8»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£