¾å¤êºä¤Ï³ê¤é¤º¤ËÁö¤ë¡©¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¯¥í¥«¥ó²¦¼Ô¡¢Åßµ¨¸ÞÎØºÇÂ¿¤Î£¹¸ÄÌÜ¡Ö¶â¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£±£µÆü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼µ÷Î¥¡¦ÃË»Ò£³£°¥¥í¥ê¥ì¡¼¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹¥Ø¥¹¥Õ¥í¥È¡¦¥¯¥ì¥Ü¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï»Ë¾åÃ±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£¹¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££±£¸Æü¤ÎÃË»ÒÃÄÂÎ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àª¤¤¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥ì¥Ü¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤ÎÊ¿¾»¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¸ÞÎØ¤Ë£²£±ºÐ¤Ç½é½Ð¾ì¤·¡¢ÃË»Ò¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¤É¤Ç»°¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á¯Îõ¤Ê¸ÞÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£²¼ïÌÜ¤òÀ©ÇÆ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¹ç¤ï¤»¤Æ£±£µÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡ÆÃÄ§¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥Ü¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾å¤êºä¤Ç¤ÎÁöË¡¡£É¨¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÎÏ¶¯¤¤³êÁö¤Ç¡¢Â¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¼«¿È£³ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤â¡¢ÃË»Ò£±£°¥¥í¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢£±£µÆü¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç»Í¤ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¯¥ì¥Ü¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¡£À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¡¢¥Á¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÆÃÊÌ¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¿¤À¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¤â¡£µ÷Î¥²¦¹ñ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬À¸¤ó¤À¿½¤·»Ò¤«¤é¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊÉÍ¸ý¿¿¼Â¡Ë