¥¹¥º¥¤Î¡Ö¡È2³¬·ú¤Æ¡É·Ú¥Ð¥ó!?¡×¼Â¼Ö¸ø³«¡ª »Â¿·¡Ö²£³«¤¥ë¡¼¥Õ¡×¤Ç¡ÖÂç¿Í4¿Í¡×¿²¤é¤ì¤ëÂç¶õ´Ö¤Ë¡ª ¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥«¥¹¥¿¥à¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ä¶¥¿¥Õ»ÅÍÍ¡ª ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¼ÖÃæÇñ¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¡×JCCS2026¤ËÅÐ¾ì
·Ú¥Ð¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Î¸ÄÀÇÉ¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç2026Ç¯1·î30Æü¤«¤é2·î2Æü¤Î4Æü´Ö¤Ë¤«¤±³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÊJCCS¡Ë2026¡×¤Ë¡¢·Ú¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î·Ú¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
【画像】超カッコいい！ これがスズキの「大人4人〈寝られる〉」スライドドア軽バンです！
¡¡²÷Å¬¤Ë¼ÖÆâ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ÖÃæÇñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ë¥Ù¥Ã¥É¥¥Ã¥È¤ä²È¶ñ¡¢Ä´ÅÙÉÊ¤Ê¤É¤òºÜ¤»¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢½Å¿´¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÁö¹Ô»þ¤Ë¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÉ¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¾è¤Ã¤¿¿Í¤¬¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Çº¤ß¡¢¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·°ÂÄêÀ¤òÁý¤¹¤¿¤á¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄù¤á¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤«¡¢¥«¡¼¥Ö¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Åçº¬¸©±×ÅÄ»Ô¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¡ÖCamsus¡×¤È¤¤¤¦¼«¼Ò³«È¯¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢200·Ï¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ö¼ï¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢JCCS2026¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Ìç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡ÖTEIN ¡Ê¥Æ¥¤¥ó¡Ë¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿·Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ò¸Ø¤ê¡¢²÷Å¬À¤È°ÂÄêÀ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Î¼õ¤±¤ò¾åÉô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò¼ý¤á¤ë¶õ´Ö¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤è¤ê¤â4cm¤Û¤É³°·Â¤¬Âç¤¤Ê165¡¿80R14¤Î¹â¥Ï¥¤¥È¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç4cm¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¹ç·×8cm¤Î¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥µ¥¹¤â¤â¤Á¤í¤óCamsus¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼«¼Ò³«È¯¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥¹¥º¥¤Î·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ë¤ÏÂç¿Í2Ì¾¤¬²÷Å¬¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ì¤ëÉý1.2m¡ßÄ¹¤µ1.8m¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥¢¤Ë¤ÏÉý1,2m¡¦±ü¹Ô¤0.9m¤Î¥í¥Õ¥È¥Ù¥Ã¥É¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥É²¼¤Ë¤Ï¼ýÇ¼²È¶ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥×Æ»¶ñ¤äÄà¤êÆ»¶ñ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¡¢²°º¬¾å¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È4Ì¾¡Ü¦Á¤Î½¢¿²¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë½ÄÊý¸þ¤Ë»°³Ñ·Á¤Ë³«ÊÄ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾ÀÊÂ¦¤ò»ÙÅÀ¤Ë¤·¤Æ²£Êý¸þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ë¡¼¥Õ¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¤ÎÆâÉôÍÆÀÑ¤¬¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½¢¿²»þ´Ö°Ê³°¤Ç¤â²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç²°º¬Î¢Éô²°¤äÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡100A¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢Áö¹Ô½¼ÅÅÁõÃÖ¡¢100V½¼ÅÅ´ï¡¢1500W¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡¢LED¼¼Æâ¾ÈÌÀ¤Ê¤ÉÅÅÁõÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤ÏÀ¸ÃÏ¤¬12¼ïÎà¡¢²È¶ñ¤Ï4¼ïÎà¤«¤é¿§¤äÁÇºà¤òÁª¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¥°¥ì¡¼¥É¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¶îÆ°Êý¼°¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î·Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¼ÖÃæÇñ¡¢¤½¤·¤ÆÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¢¥½¥Ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¡×¤ËºÇÅ¬¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤é¤·¤¤µ¡Æ°À¤È²÷Å¬À¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤òÍ¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê·Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£