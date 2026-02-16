¥Û¥ó¥À¿·¤¿¤Ê¡Ö¾®¤µ¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡È²á·ã»ÅÍÍ¡É¡×¤¬À¨¤¤¡ª ¡ÖÂç¤¤Ê¡ÈÌµ¸Â¥í¥´¡É¡×¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡ÈÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡È¥·¥ã¥³¥¿¥ó¡ßÂç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¡ßÀÖ¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡É¤ÎÌµ¸Â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤È¤Ï¡©
Ìµ¸Â¤¬²ò¼á¤·¤¿¡È¤µ¤é¤Ë²á·ã¤Ê¡É1Âæ
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈEV¡ÖSuper-ONE¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¼Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤Â¤·Á¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È³¤³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡ÖSuper EV Concept¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼EV¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢»ÔÈÎ²½¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤ËËá¤¾å¤²¤¿¤Î¤¬¸½ºß¤Î»Ñ¤Ç¡¢´Ä¶ÀÇ½¤À¤±¤Ë´ó¤é¤Ê¤¤¡Ö±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¾®¤µ¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡È²á·ã»ÅÍÍ¡É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡³«È¯¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡Öe¡§Dash BOOSTER¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ò¾¯¤·ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀìÍÑ¤ÎBOOST¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¡¢É½¼¨·Ï¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥ÜII¡×¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤Ä©ÀïÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·ÏÉè¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ëÌµ¸Â¤¬ÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º°Æ¤È¤·¤Æ¡ÖMUGEN Super-ONE Prototype¡ÊÌµ¸Â ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤òÄó¼¨¤·¡¢2026Ç¯1·î¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤¬»ý¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ²¡¤·¹¤²¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ï¥¤¥É¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¤â¤¦°ìÃÊ³¬¶¯Ä´¤·¤Æ¤ß¤»¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°¸å¤Ë¤Ï³ÑÄ¥¤Ã¤¿Â¤·Á¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ô¥¯¥»¥ëÄ´¤ÎÂç¤¤ÊÌµ¸Â¥í¥´¤¬±Ç¤¨¤ë¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑÉÊ¤Ç¡¢¥À¥¯¥È¤ÎÂ¸ºß¤¬Áö¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Âç·¿¤Î¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¤Þ¤º»ëÀþ¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¥µ¥¤¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¤Ø¤ÈÏ¢Â³¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¶õÎÏ¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÅý°ì´¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤À¤±¤ò¸«¤ë¤ÈÂçÉý¤Ë¥ï¥¤¥É²½¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î³ÈÄ¥¤ÏÊÒÂ¦¿ô¥ß¥ê¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½Â¤ÊÑ¹¹¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ÔÈÎ²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÄó°Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¤â¤È¤Î¼Ö¹â¤ä¥È¥ì¥Ã¥É¤ÎÀßÄê¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÌµ¸Â¤é¤·¤¤¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃÃÂ¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢ÀÖ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö°ÜÆ°¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ë¡¢Ìµ¸Â¤Î²ò¼á¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢EV¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ë¥Þ¼ñÌ£¤Î¿´¤ò»É·ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¹¥Îã¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤ä»ÅÍÍ¤Ï¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Äó°Æ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤Î¶ÌÜ¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈEV¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£