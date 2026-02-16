Ãæ¾®´ë¶È¤Î12.2¡ó¤¬»ö¶È»ñ¶â¤ò¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤ÇÄ´Ã£¡¡ÊÝ¾ÚºÄÌ³¤Ë¾å¾è¤»ÉéÃ´¡¢ºÄÌ³À°Íý¤äÇÑ¶È¤òÊ£»¨¤Ë
¡Á ¡Ö·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×Ä´ºº ¡Á
¡¡»ö¶È»ñ¶â¤òÂåÉ½¼ÔÌ¾µÁ¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ï12.2¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤ä¶âÍ»³¦¤Ï¡Ö·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¡ÊÅ¬ÍÑ³«»Ï2014Ç¯2·î¡Ë¤ä¡Ö»ö¶ÈºÆÀ¸¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¡ÊÆ±2022Ç¯4·î¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëºÄÌ³¤òÀ°Íý¤¹¤ëºÝ¤Ë¸Ä¿ÍÊÝ¾Ú¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÝ¾ÚºÄÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È»ñ¶â¤ò·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¸Ä¿Í¤¬¼çºÄÌ³¡Ê¸ÇÍºÄÌ³¡Ë¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È³èÆ°¤Ë¤«¤«¤ï¤ëºÄÌ³À°Íý¤Î¤¢¤êÊý¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÂß¤µ¤Ì¤â¿ÆÀÚ¡×¤Ï¸ÀÍÕ¤Î¤¢¤ä¤Ç¡¢º¤µç¤·¤¿´ë¶È¤òÁ°¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Âß¤·¼ê¤È¼Ú¤ê¼ê¤Î´Ö¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾Íè¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐÏÃ¤Î¿¼²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Á2·î6Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Í¸ú²óÅú3,908¼Ò¤ò½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¢¨»ñËÜ¶â1²¯±ß°Ê¾å¤òÂç´ë¶È¡¢1²¯±ßÌ¤Ëþ¡Ê¸Ä¿Í´ë¶ÈÅù¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÃæ¾®´ë¶È¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£
Q1.¸½ºß¡¢µ®¼Ò¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¼ÚÆþ¤Ë¡ÖÂåÉ½¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÊÝ¾Ú¡×¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÂò°ì²óÅú¡Ë
¢£¡ÖÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬²áÈ¾¿ô
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¼ÚÆþ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤Î¤¦¤Á3,908¼Ò¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£¡ÖÁ´¤Æ¡×¡ÖÂçÈ¾¡×¡Ö°ìÉô¡×¤ò¹ç»»¤·¤¿¡ÖÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï51.3¡ó¡Ê2,006¼Ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢53.7¡ó¡Ê3,630¼ÒÃæ¡¢1,952¼Ò¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¶È¼ïÊÌ¡Êµ¬ÌÏÌä¤ï¤º¡¢45Ê¬Îà¡¢²óÅúÊì¿ô10°Ê¾å¡Ë¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¤ä¸ì³Ø¶µ¼¼¤Ê¤É¤Î¡Ö¶µ°é,³Ø½¬»Ù±ç¶È¡×¤Î78.5¡ó¡Ê14¼ÒÃæ¡¢11¼Ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Q2.Q1¤Ç¡ÖÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¡Ö·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÊÝ¾Ú¤ò³°¤¹¡¢¸º¤é¤¹¹Í¤¨Êý¡×¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡ÊÂò°ì²óÅú¡Ë¡¡
¢£¡Ö¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬²áÈ¾¿ô
¡¡¼ÚÆþ¤Ë°ìÉô¤Ç¤â¸Ä¿ÍÊÝ¾Ú¤¬¡ÖÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢1,917¼Ò¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£¡Ö¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï57.6¡ó¡Ê1,106¼Ò¡Ë¤ÇÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÊÝ¾ÚÄ§µá¤ÎºÝ¤ÎÀâÌÀµÁÌ³¤Ï2023Ç¯°Ê¹ß¡¢¸·³Ê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä§µá»þ´ü¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºÆÅÀ¸¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Q3.²áµî3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢µ®¼Ò¤Î»ö¶È»ñ¶âÌÜÅª¤Ç¡ÖÂåÉ½¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¿ÆÂ²Åù¤Î¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¡×¤Ç¼ÚÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÂò°ì²óÅú¡Ë
¢£¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬1³äÄ¶
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¼ÚÆþ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢3,834¼Ò¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï88.3¡ó¡Ê3,388¼Ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤ë¡Ê¸½ºß¤â»Ä¹â¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤Ï9.3¡ó¡Ê359¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë¡Ê¸½ºß¤ÏÊÖºÑºÑ¤ß¡Ë¡×¤Ï2.2¡ó¡Ê87¼Ò¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤Ï11.6¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬87.8¡ó¡Ê3,565¼ÒÃæ¡¢3,130¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤Ï12.2¡ó¡Ê435¼Ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤ò¶È¼ïÊÌ¡Êµ¬ÌÏÌä¤ï¤º¡¢45Ê¬Îà¡¢²óÅúÊì¿ô10°Ê¾å¡Ë¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö³Æ¼ï¾¦ÉÊ²·Çä¶È¡×¤Î30.0¡ó¡Ê20¼ÒÃæ¡¢6¼Ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¡Öµ¡³£´ï¶ñ¾®Çä¶È¡×¤Î22.8¡ó¡Ê70¼ÒÃæ¡¢16¼Ò¡Ë¡¢¡Ö°û¿©ÎÁÉÊ¾®Çä¶È¡×¤Î20.8¡ó¡Ê24¼ÒÃæ¡¢5¼Ò¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
Q4.Q3¤Ç¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼ÒÌ¾µÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¡ÖÂåÉ½¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¿ÆÂ²Åù¤Î¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¡×¤Ç¼ÚÆþ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡ÊÂò°ì²óÅú¡Ë
¢£¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÄó°Æ¡×¤¬²áÈ¾¿ô
¡¡Q3¤Ç¡Ö¤¢¤ë¡Ê¸½ºß¤â»Ä¹â¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¡¢¡Ö¤¢¤ë¡Ê¸½ºß¤ÏÊÖºÑºÑ¤ß¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢393¼Ò¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ºÇÂ¿¤Ï¡Öµ®¼Ò¡Ê¼«¼Ò¡Ë¤¬¼çÂÎÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡×¤Î38.1¡ó¡Ê150¼Ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢¿®ÍÑÁÈ¹ç¤«¤éÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Î23.1¡ó¡Ê91¼Ò¡Ë¡¢¡ÖÃÏÊý¶ä¹Ô¡ÊÂè°ì¡¦ÂèÆóÃÏ¶ä¡Ë¤«¤éÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Î22.1¡ó¡Ê87¼Ò¡Ë¡¢¡ÖÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤«¤éÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Î7.1¡ó¡Ê28¼Ò¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£¤³¤ì¤é¤ò¹ç·×¤·¤¿¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÄó°Æ¡×¤Ï52.4¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£